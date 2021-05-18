Travel24 при поддержке SKODA KAMIQ предлагает подборку необычных музеев по всей Украине, которые стоит посетить. Они точно не будут визывать дремоту!

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Музей космонавтики имени Королева (Житомир)

Экспозиция музея делится на две основные части: "Космос" и дом-музей академика Королева.

В первой представлены образцы настоящей космической техники и оборудования, макет "Лунохода-2", снаряжения космонавтов, а также почву с луны. Во второй – дом, где жила семья Королевых, интерьер остался неизменным еще с советских времен.

Музей костюма и стиля (Киев)

Посмотреть на платье Викторианской эпохи и другие предметы того времени можно не только в Европе, но и в столице Украины. Частный музей костюма и стиля Victoria Museum – это настоящий портал в прошлое.

Он посвящен городской моде 1830 – 1920-х. Здесь вас ждет много корсетов, перчаток, таллий в 46 сантиметров и килограмм одежды, которые была вынуждена носить женщина.

Експериментариум (Киев)

Этот музей посвящен популярной науке и технике. Здесь можно почувствовать себя настоящими исследователями. Молнии, магниты, лазеры – всем этим вы сможете управлять в Експериментариуме.

Музей пива (Львов)

Когда-то на территории Львовского пивзавода была небольшая выставка пива, теперь ее превратили в целый музейно-культурный комплекс пивной истории "Львіварня".

Кроме интересных экспонатов – пивных гальб, бутылок, этикеток – вы сможете продегустировать 12 видов кегового пива, собственноручно его "сварить" и изучить состав.

Музей звука (Одесса)

Этот одесский музей предлагает насладиться голосами и звуками далекого прошлого. Здесь собрана уникальная коллекция звуковой аппаратуры: от музыкальной шкатулки до современного плеера. Вы сможете послушать виниловые пластинки, увидеть, как работают граммофон и патефон, кассетные и бобинный магнитофоны с магнитной лентой, а также афиши и плакаты различных концертов.

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Чем добраться?

Идеальным вариантом будет SKODA KAMIQ, оснащенная передовыми технологиями Sport Chassis Control – режим спортивного вождения. Эта модель на все случаи жизни. Она сочетает в себе преимущества кроссовера и внедорожника, хоть и предусмотрена для движения по городу, дороги в горах тоже выдержит. Расходы топлива составляют 4 литра на 100 километров. Разгон до ста километров в час двигатель KAMIQ набирает от 8,3 секунды. Конечно, как и в любой модели SKODA, безопасность здесь на высшем уровне: 9 подушек безопасности (Side Assist и Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Подробнее об авто SKODA KAMIQ смотрите в тест-драйве:​



Приятного путешествия!