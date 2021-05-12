Украинская актриса Наталья Денисенко поделилась интересными локациями для путешествия с детьми в Киеве и за пределами города. Это именно те места, где будет интересно как взрослым, так и маленьким.

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Зоопарк "XII" месяцев

На территории площадью 16 гектаров можно увидеть более 100 видов животных. Среди его обитателей: белый лев и львица, белый тигр, черный ягуар, красный волк, гепарды, пума, гиены. Но чаще всего среди туристов причина поездки – покормить жирафа.

Вход 70 – 200 гривен

Резиденция Межигорье Если вы до сих пор здесь не были, то время наверстывать. Кроме большого поместья, на территории расположено множество достопримечательностей: выставка ретромобилей, местный музей, минизоопарк и кинологический центр. Туристам предлагают различные активности – от катания на велосипедах до пешей прогулки или катании на лошадях. Вход – 70 гривен Долина страусов

Ясногородская страусиная ферма раскинулась на площади, составляющей два десятка гектаров. В крупнейшем в Украине, уникальном комплексе есть более двух сотен страусов. Здесь вы сможете попробовать омлет из страусиного яйца, и его самого.

Вход – 150 – 200 гривен

Добропарк

Уникальный дендропарк, в котором в 2020-м зацвело более миллиона тюльпанов разных сортов. Кроме тюльпановых полей, здесь есть сад петуний, лавандовое поле и сад трав. Также расположены 16 озер.

Вход – 80 – 150 гривен

Фестиваль воздушных шаров

14 – 16 мая состоится фестиваль "Могольфьерия". Настоящий спектакль воздушных шаров на ВДНХ. Вы получите яркие впечатления и уникальные инстаграмные фото.

Подняться в небо – от 950 гривен, посмотреть – 190 гривен

Парк "Киевская Русь"

Каждые выходные гостей ждут шоу-программы, культурно-исторические фестивали, конно-трюковые шоу, рыцарские бои, чемпионаты по историческому бою. Кроме того, уличный театр, конный театр, исторические "мастер-классы", средневековый тир, прогулки и другие развлечения для взрослых и детей.

Вход – 80 – 250 гривен

Музей авиации

Огромный музей авиатехники возле аэропорта Киев (Жуляны) насчитывает более семидесяти экспонатов техники. Здесь и беспилотники, и бомбардировщики, и образцы довоенной техники. На территории также есть сувенирная лавка.

Вход – 60 – 100 гривен

ВДНХ

Идеальное место для активного, интересного и незабываемого отдыха на свежем воздухе в столице, где могут развлечься все. Здесь есть и ферма настоящих бабочек, и Дино парк, и велосипеды, и вкусные закуски, и выставки для более взрослых.

Веревочный парк "Бешеная Белка"

Лучший веревочный парк Киева и области предлагает посетителям активный отдых на природе, интересные квесты для всей семьи и интересные веревочные маршруты. Здесь вы точно получите дозу адреналина, а также сможете отдохнуть в уютных беседках в тени сосен.

Цены – от 50 гривен

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Парк динозавров

На территории Гидропарка расположился самый большой парк динозавров в Украине. Здесь разместили более 100 роботизированных фигур динозавров реальных размеров. Также вы сможете увидеть насекомых-гигантов и многое другое.

Вход – 100 – 150 гривен

Удачной поездки!