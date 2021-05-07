Тем более близ Львова так много малоизвестных живописных туристических жемчужин. Они расположены на расстоянии около 100 километров от города.

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Куда поехать недалеко от Львова?

Свиржский замок

Этот бриллиант без оправы, один из красивейших замков Западной Украины, расположенный в селе Свирж Перемышлянского района Львовской области. Сейчас вход в сам замок закрыт, но возле него есть озеро, где и можно устроить пикник.

Охотничий дом в селе Збруи

Крошечный островок с домиком стал украшением охотничьих угодий государственного предприятия "Охотничье хозяйство" Стыр". Это не слишком известное место, а зря. Представьте, какие фото здесь выходят, хотя бы ради этого стоит сюда приехать. На территории вы сможете прогуляться сосновым лесом, отдохнуть у озера, посмотреть на диких кабанов и фазанов.

Чертов Камень в селе Подкамень

Природный памятник в Бродовском районе Львовской области. Местные жители и туристы утверждают, что у камня чувствуется невероятная энергия, которую он принимает из космоса. Это старое 16-метровое геоморфологическое образования на возвышенности, рядом с которым больше нет подобных камней.

Голубое озеро

Так называют каменный карьер в Турке, ведь его цвет – голубой. Купаться здесь запрещено, поскольку он является опасным и достигает 20 метров глубины. Однако на берегу вы сможете отдохнуть и сделать живописные фотографии.

Национальный природный парк "Сколевские Бескиды"

Территория этого парка богата на интересные локации. Вот, например:

Крепость Тустань

Это одно из самых известных мест отдыха во Львовской области. На скалах сохранились петроглифы – высеченные в камне рисунки, изображающие Солнце, животных, людей и другие символы. Грандиозные панорамы с высоты урицких скал стоят того, чтобы забраться на самый верх крепости по длинной и вьющийся деревянной лестнице.

Водопад Камянка

В пределах массива Сколевские Бескиды невозможно обойти этот водопад. Он образовался в живописном проломе в горном хребте. Его вода приходит из массивных каменных глыб, а снизу на левом берегу реки Каменка размещены огромные вертикальные скалы.

Отметим, ранее мы писали о самых интересных цветущих локациях Львовщины.