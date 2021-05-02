Идеями, куда поехать на отдых, поделилась путешественница, которая ведет телеграмм канал "Туда-Сюда" Анна Костюк. Поэтому читайте, собирайте вещи и отправляйтесь!

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Аскания-Нова

Дендропарк создан в безводной степи, практически непригодном для выращивания древесных растений. Именно поэтому парк нередко сравнивают с оазисом в пустыне. Сейчас здесь повсюду проложены грунтовые дорожки с указателями маршрутов, есть ручьи и озеро.

Сюда отправляются тысячи туристов, чтобы увидеть зебр, южноамериканских верблюдов, индийских и африканских антилоп, оленей и павлинов. Вход на территорию – 80 гривен для взрослых и 50 для детей.

Если хотите устроить настоящую фотоохоту за дикими животными, то есть возможность приобрести 2-часовую экскурсию на сафари. Цена билета 150 гривен. Есть еще несколько экскурсионных экологических маршрутов: "Жемчужина в степи", "В мире животных", "В лесную сказку" и "Историческими местами зоопарка".

Шацкие озера

Нетронутые леса, живописные пейзажи и чистые озера – все это о Шацком национальном парке, что на Волыни. Всего на территории парка расположено 22 озера. Конечно, самое известное из них Свитязь, которое является самым глубоким в Украине – 58 метров.

Кроме прогулок по лесу и отдыха на озере, туристам предлагают различные виды развлечений: (цены указаны за час)

Конные прогулки – от 30 гривен

Прогулки на лодке, катамаране или байдарке – от 50 гривен, прокат яхты – от 200 – 300 гривен

Дайвинг – от 900 гривен

Виндсерфинг – от 200 гривен

Если любите рыбачить, то делать это разрешается на озерах: Свитязь, Большое Черное, Люцимер, Пулемецкое, Островянское и Луки-Перемут. Вылов рыбы в течение дня не должен превышать 5 килограммов на одного рыбака.



Озеро Пулемецкое / Фото: Анна Костюк

Также здесь можно посетить пейнтбольный клуб под названием "Викинг" (оплата за шарики – 50 копеек за один). Еще напротив базы отдыха "Шацкие озера" есть веревочный парк "База верхолаза". Ночные клубы, дискотеки, сауны и спа-процедуры – тоже можно найти.

Отмечается, что за въезд на территорию Шацкого парка нужно заплатить экосбор: за пребывание одного человека в день – 5 гривен, за мотоцикл – 15 гривен, легковой автомобиль – 20, микроавтобус – 30, автобус или грузовой автомобиль – 40 гривен.

Бакота

Расположена на территории Национального природного парка "Подольские Товтры". Полвека назад жителей выселили, а село затопили, чтобы построить водохранилище для гидроэлектростанции. Сегодня Бакотой условно называются места вдоль берега Днестра.

Фантастические пейзажи, пляжи и остатки скального монастыря – древнейшего пещерного монастыря Подолья, привлекают сюда тысячи туристов. Кстати, в этом монастыре сохранилось несколько пещер и ниш от захоронений монахов.

Также здесь можно осмотреть каменную скалу на берегу Днестра – таинственную гору Курятник, и пойти на смотровую площадку с видом на Днестр и саму скалу.

Если же хотите немного активного отдыха, то в окрестных деревнях можно договориться поплавать на катамаранах, лодках или катере – это обойдется примерно в 250 гривен.

Гора Пивиха

Это изолированный холм высотой 168 метров, что на Полтавщине. Он является самой высокой точкой Левобережной Украины.

Это единственное место в Украине выхода голубого мергеля на поверхность с дневным светом. В обрывах горы ученые нашли остатки растений и животных ледникового периода. Поэтому Пивиха – являются местом сохранения уникального ландшафта лесостепи.



Гора Пивиха / Фото: Анна Костюк

К сожалению, она постоянно разрушается волнами – ежегодно вода смывает от 7 до 10 метров горы. Во время прогулки надо быть максимально осторожным из-за возможных оползней.

Неважно в какое время года вы сюда приедете – всегда ждут невероятные пейзажи. Здесь можно устроить поход или кемпинг с палатками.