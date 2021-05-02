Ідеями, куди поїхати на відпочинок, поділилася мандрівниця, яка веде телеграм канал "Туди-Сюди" Ганна Костюк. Отож читайте, збирайте речі й вирушайте!

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Асканія-Нова

Дендропарк створений в безводному степу, практично непридатному для вирощування деревних рослин. Саме тому парк нерідко порівнюють з оазисом в пустелі. Нині тут всюди прокладені ґрунтові доріжки з покажчиками маршрутів, є струмки й озеро.

Сюди вирушають тисячі туристів, щоб побачити зебр, південноамериканських верблюдів, індійських й африканських антилоп, оленів та павичів. Вхід на територію – 80 гривень для дорослих та 50 для дітей.

Якщо хочете влаштувати справжнє фотополювання за дикими тваринами, то є можливість придбати 2-годинну екскурсію на сафарі. Ціна квитка 150 гривень. Є ще декілька екскурсійних екологічних маршрутів: "Перлина в степу", "У світі тварин", "В лісову казку" та "Історичними місцями зоопарку".

Шацькі озера

Незаймані ліси, мальовничі пейзажі й чисті озера – все це про Шацький національний парк, що на Волині. Всього на території парку розташовано 22 озера. Звісно, найвідоміше з них Світязь, яке є найглибшим в Україні – 58 метрів.

Крім прогулянок лісом і відпочинку на озері, туристам пропонують різні види розваг: (ціни вказані за годину)

Кінні прогулянки – від 30 гривень

Прогулянки на човні, катамарані чи байдарці – від 50 гривень, прокат яхти – від 200 – 300 гривень

Дайвінг – від 900 гривень

Віндсерфінг – від 200 гривень

Якщо полюбляєте рибалити, то робити це дозволяється на озерах: Світязь, Велике Чорне, Люцимер, Пулемецьке, Островянське та Луки-Перемут. Вилов риби в протягом дня не повинен перевищувати 5 кілограмів на одного рибалку.



Озеро Пулемецьке / Фото: Анна Костюк

Також тут можна відвідати пейнтбольний клуб під назвою "Вікінг" (оплата за кульки – 50 копійок за одну). Ще навпроти бази відпочинку "Шацькі озера" є мотузковий парк "База верхолаза". Нічні клуби, дискотеки, сауни і спа-процедури – теж можна знайти.

Зазначається, що за в'їзд на територію Шацького парку потрібно заплатити екозбір: за перебування однієї людини в день коштуватиме 5 гривень, за мотоцикл – 15 гривень, легковий автомобіль – 20, мікроавтобус – 30, автобус або вантажний автомобіль – 40 гривень.

Бакота

Розташована на території Національного природного парку "Подільські Товтри". Півстоліття тому жителів виселили, а село затопили, щоб побудувати водосховище для гідроелектростанції. Сьогодні Бакотою умовно називаються місця вздовж берега Дністра.

Фантастичні пейзажі, пляжі та залишки скельного монастиря – найдавнішого печерного монастиря Поділля, приваблюють сюди тисячі туристів. До речі, у цьому монастирі збереглося декілька печер і ніші від поховань монахів.

Також тут можна оглянути кам'яну скелю на березі Дністра – таємничу гору Курник, й піти на оглядовий майданчик з видом на Дністер і саму скелю.

Якщо ж хочете трохи активного відпочинку, то у навколишніх селах можна домовитися поплавати на катамаранах, човнах або катері – це обійдеться приблизно в 250 гривень.

Гора Пивиха

Це ізольований пагорб висотою 168 метрів, що на Полтавщині. Він є найвищою точкою Лівобережної України.

Це єдине місце в Україні виходу блакитного мергелю на поверхню з денним світлом. У обривах гори вчені знайшли залишки рослин і тварин льодовикового періоду. Тому Пивиха – є місцем збереження унікального ландшафту лісостепу.



Гора Пивиха / Фото: Анна Костюк

На жаль, вона постійно руйнується хвилями – щороку вода змиває від 7 до 10 метрів гори. Під час прогулянки треба бути максимально обережним через можливі зсуви.

Неважливо в яку пору року ви сюди приїдете – завжди чекають неймовірні пейзажі. Тут можна влаштувати похід або кемпінг з наметами.