Тим паче біля Львова так багато маловідомих мальовничих туристичних перлин. Вони розташовані на відстані близько 100 кілометрів від міста.

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Куди поїхати неподалік Львова?

Свірзький замок

Цей діамант без оправи, один із найкрасивіших замків Західної України, розташований у селі Свірж Перемишлянського району Львівської області. Нині вхід у сам замок зачинений, але біля нього є озеро, де й можна влаштувати пікнік.

Мисливський будинок у селі Збруї

Крихітний острівець з будиночком став окрасою мисливських угідь державного підприємства "Мисливське господарство "Стир". Це не надто відоме місце, а даремно. Уявіть, які фото тут виходять, хоча б задля цього варто сюди приїхати. На території ви зможете прогулятися сосновим лісом, відпочити біля озера, подивитися на диких кабанів та фазанів.

Чортів Камінь у селі Підкамінь

Природний пам'ятник у Бродівському районі на Львівщині. Місцеві жителі й туристи стверджують, що біля каменю відчувається неймовірна енергія, яку він приймає з космосу. Це старе 16-метрове геоморфологічне утворення на височині, поруч із яким більше немає подібних каменів.

Блакитне озеро

Так називають кам'яний кар'єр у Турці, адже його колір – блакитний. Купатися тут заборонено, оскільки він є небезпечним та сягає до 20 метрів глибини. Однак на березі ви зможете відпочити й зробити мальовничі світлини.

Національний природний парк "Сколівські бескиди"

Територія цього парку багата на цікаві локації. Ось, наприклад:

Фортеця Тустань

Це одне з найвідоміших місць відпочинку у Львівській області. На скелях збереглись петрогліфи – висічені в камені малюнки, що зображують Сонце, тварин, людей та інші символи. Грандіозні панорами з висоти урицьких скель варті того, щоб забратися на самий верх фортеці по довгих і витких дерев'яних сходах.

Водоспад Кам'янка

У межах масиву Сколівські Бескиди неможливо оминути цей водоспад. Він утворився у мальовничому проломі в гірському хребті. Його вода спадає з масивних кам'яних брил, а знизу на лівому березі річки Кам'янка розміщені величезні вертикальні скелі.

Відзначимо, раніше ми писали про найцікавіші квітучі локації Львівщини.