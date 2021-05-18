Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ пропонує добірку незвичайних музеїв по всій Україні, які варто відвідати. Вони точно не навіюватимуть дрімоту!
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Музей космонавтики імені Корольова (Житомир)
Експозиція музею поділяється на дві основні частини: "Космос" та будинок-музей академіка Корольова.
В першій представлені зразки справжньої космічної техніки й обладнання, макет "Лунохода-2", спорядження космонавтів, і навіть ґрунт з місяця. В другій – будинок, де мешкала родина Корольових, інтер'єр залишився незмінним ще з радянських часів.
Музей костюма та стилю (Київ)
Подивитися на сукні Вікторіанської епохи та інші предмети того часу можна не тільки в Європі, а й в столиці України. Приватний музей костюма і стилю Victoria Museum – це справжній портал в минуле.
Він присвячений міській моді 1830 – 1920-х. Тут на вас чекає багато корсетів, рукавичок, талій в 46 сантиметрів та кілограмів одягу, які була змушена носити дама.
Експериментаріум (Київ)
Музей пива (Львів)
Колись на території Львівського пивзаводу була невеличка виставка пива, тепер її перетворили у цілий музейно-культурний комплекс пивної історії "Львіварня".
Окрім цікавих експонатів – пивних гальб, пляшок, етикеток – ви зможете продегустувати 12 видів кегового пива, власноруч його "зварити" й вивчити склад.
Музей звуку (Одеса)
Цей одеський музей пропонує насолодитися голосами і звуками далекого минулого. Тут зібрана унікальна колекція звукової апаратури: від музичної скриньки до сучасного плеєра. Ви зможете послухати вінілові платівки, побачити, як працюють грамофон і патефон, касетні і бобінний магнітофони з магнітною стрічкою, а також афіші та плакати різних концертів.
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Чим дістатися?
Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).
SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com
Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:
Приємної мандрівки!