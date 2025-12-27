Українка @ruslanareydon1, яка живе в Парижі вже 6 років, розповіла про те, кого у цьому місті варто оминати, щоб залишитися зі своїм гаманцем. Про це повідомляє 24 Канал.

Кого туристам треба остерігатися у Парижі?

"Браслет дружби" на Монмартрі

Ця схема добре відома для львів'ян, які обурюються через настирливих підлітків з жовто-блакитними стрічками у центрі міста. У Парижі вам також люб'язно намагатимуться прив'язати браслет, а потім агресивно вимагатимуть за нього гроші. Ця схема поширена біля базиліки Сакре-Кер на Монмартрі.

Мешканка Парижу радить тримати руки при собі і впевнено казати: "Non, merci!".

"Петиції" біля визначних пам'яток

Біля Лувру, Ейфелевої вежі чи Нотр-Даму шахраї підходять до туристів з купою паперів і розповідають про петицію для благодійності чи глухих дітей. Насправді у такий спосіб вони просто відвертають увагу, доки злодій краде цінні речі з ваших кишень і сумочок. Крім того, у такий спосіб вони вивідують персональні дані – адресу електронної пошти, номер телефону, – для майбутнього інтернет-шахрайства.

"Підписи за мир" і питання для туристів біля вокзалів

Тут схема схожа – поки один шахрай відвертає увагу необачного туриста, інший – обкрадає його.

Знайдене кільце

Злодюжки кидають під ноги туристів каблучку і нібито випадково її знаходять. Далі вони починають розмову і вимагають грошей за "цінну знахідку".

Ігри без перемоги біля Ейфелевої вежі

Ще одна поширена злодійська схема – це гра, у якій нібито можна виграти гроші. Зловмисники використовують три пластикові стаканчики і кульку, а підставні гравці голосно кричать нібито вони виграли і у такий спосіб привертають увагу туристів. Насправді у цій грі неможливо виграти.

Кишенькові злодії

Ці злодюжки працюють на станціях метро і в тисняві викрадають гаманці і мобільні телефони перехожих. Здебільшого це жінки і підлітки.

Париж абсолютно безпечний. Якщо знати ці прості правила, то місто залишить тільки приємні спогади,

– зазначила українка.

А якщо вам цікаво, куди піти у Парижі і не влетіти в копієчку, то раніше досвідчені туристи дали поради, як зекономити у столиці Франції. Вони розповіли у які дні найкраще відвідувати музеї, як пересуватися містом і в якому районі обирати готель.

Що треба знати про кишенькове злодійство у Парижі?

Як пише видання Off beat France, рівень насильницької злочинності у Парижі відносно низький, однак кількість дрібних злочинів і кишенькових крадіжок зростає. Уже навіть уряд застерігає парижан і гостей міста, аби ті були уважні у людних місцях. На вокзалах і в аеропортах транслюють попередження про кишенькових крадіїв.

Більшість крадіжок трапляються тоді, коли злодії помічають щось дуже цінне у ваших руках. Саме тому варто не залишати мобільний телефон на столику і не діставати з сумки щось таке, що може їх зацікавити.