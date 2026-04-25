Туристична агентка Катерина, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @kateryna.kucheruna, пояснила, чому формат відпочинку "все включено" не варто обирати у європейських країнах.

Чому не варто їхати на "все включено" у Європу?

Турагентка наполегливо не радить їхати на "все включено" у Європі.

Це бажання одним платежем закрити всі свої потреби, але тут ви не отримаєте того кайфу та насолоди від all inclusive, який до того ж буде за космічні гроші,

– сказала Катерина.

All inclusive у Європі коштує дорого, але не має ніякого сенсу. Річ у тому, що тут ви не будете весь час проводити на території готелю, а захочете гуляти, відвідувати ресторани і куштувати страви місцевої кухні, де також витрачатимете гроші у той час, коли в готелі вас чекатиме вже оплачена вечеря. По суті, ви будете просто переплачувати за такий формат відпочинку.

Що інші турагенти говорять про all inclusive?

Раніше турагентки Катерина Козлова та Олена Матвіяс в ексклюзивному коментарі 24 Каналу також розповідали, що на "все включено" не варто їхати у ті країни, де ви не плануєте відвідувати різні місця. В Італії чи Іспанії all inclusive просто "прив'яже" вас до готелю.

Якщо ви хочете відпочивати за системою "все включено", то найкраще їхати у Туреччину або Єгипет, бо тут в готелях дійсно все включено – безліміт у харчуванні, анімація, водні гірки, шезлонги на пляжі тощо.

Водночас досвідчена мандрівниця Мелісса Леґарда, яка веде блог про подорожі Illumelation, зізналася, що завжди скептично ставилася до формату "все включено", бо вважала, що подорож має бути пригодою, аж до того моменту, поки вперше не відпочила на all inclusive. Тоді вона зрозуміла, що це ідеальний варіант для того, щоб відпочити по справжньому і не відчувати жодного стресу. Не треба думати, де поїсти, як дістатися до готелю, як розважитися і подбати про свою безпеку – про вас уже подбали.