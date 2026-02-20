Знали ли вы, что в Украине также существует собственный паломнический маршрут, который часто сравнивают с известным испанским путем Камино-де-Сантьяго? О нем рассказала одна украинская блогерша Theshramko в своем видео в инстаграме.

Где в Украине расположен путь Камино-де-Сантьяго?

Речь идет о Камино Подолья – туристическо-паломнический маршрут длиной более 250 километров, который простирается от Винницы до Каменца-Подольского. Преодолеть его можно как пешком, так и на велосипеде.

О пути Камино Подолье / инстаграм kr_gramm

Маршрут хорошо продуман для путешественников: примерно каждые 20 – 30 километров предусмотрены места для ночлега, питания и возможность получить отметки в паспорте пилигрима. Важно, что Камино Подолье официально включено в Европейскую федерацию пути святого Иакова как полноценную часть сети Камино де Сантьяго.

Этот путь позволяет открыть малоизвестные уголки Украины, ведь он проходит через села и города, которые редко попадают в туристические маршруты. Путешествие сочетает физическую нагрузку с внутренним испытанием выносливости, ведь во время путешествия могут возникать различные вызовы и неожиданные ситуации.

Пока маршрут остается малоизвестным среди широкой аудитории, однако имеет большой потенциал для развития туризма в Украине. Есть основания полагать, что со временем он станет значительно популярнее и будет развиваться так же активно, как испанский Камино де Сантьяго.

Какие советы стоит знать?

Прежде всего не стоит перегружать себя чрезмерными дистанциями. Оптимальным считается прохождение 18 – 21 километра в день для пешеходных туристов и до 40 – 50 километров для велосипедистов, рассказывается на Camino Podolico. Если силы заканчиваются, а до места ночевки еще далеко, можно воспользоваться общественным транспортом – это нормальная практика и не влияет на ценность путешествия.

Пейзажи во время пути / фото Camino Podolico

Особое внимание следует уделить обуви и одежде. Лучше всего подойдут треккинговые кроссовки для грунтовых дорог, а также сандалии для асфальтированных участков. В то же время важно помнить, что сандалии нужно носить только с носками, во избежание мозолей и травм. Во время маршрута стоит делать короткие остановки продолжительностью 10 – 15 минут примерно каждый час.

Значительную часть ежедневной дистанции лучше проходить утром, а остальные после обеденного отдыха. В летний период рекомендуют стартовать рано, около 6:00, двигаться до 11:00, затем делать перерыв из-за жары и продолжать путь во второй половине дня до вечера.

Когда можно пройти этот путь в 2026 году?

Начало сезона начинается 1 апреля 2026 года. Больше подробной информации можете узнать на официальном сайте.

