Пользовательница тиктока @mellllera рассекретила одно место, которое очень ее удивило и напомнило итальянское озеро Комо. Расположено оно на Закарпатье.
Где в Украине найти локацию, которая напоминает озеро Комо?
По словам туристки, такого места она не видела еще нигде в Украине. Здесь есть огромная гора, чистая бирюзовая вода и очень красивая и ухоженная территория. Говорится о пансионате "Черная гора" в городе Виноградов. Здесь, у подножия горы, есть красивое озеро, которое окружают много деревьев.
По словам путешественницы, за вход она заплатила 300 гривен и уже не может дождаться лета, чтобы приехать сюда снова.
Как указано на сайте пансионата "Черная гора", глубина озера составляет 8 метров. На территории есть беседки, отель, бассейн и другие развлечения. Каждое лето это место становится популярным для отдыха среди местных и туристов. Отдыхающие приезжают сюда, чтобы перезагрузиться и отдохнуть с красивыми пейзажами.
Невероятная локация на Закарпатье / Фото "Черная гора"
Обратите внимание! На настоящем озере Комо скоро начнется самый красивый сезон. С апреля по июнь здесь цветут розово-фиолетовые глицинии, которые превращают это место в настоящую сказку.
Какие еще интересные локации посмотреть на Закарпатье?
В 2 километрах от румынской границы расположено самое дорогое село в Украине – Нижняя Апша. Дома здесь напоминают настоящие дворцы, а внутри имеют по 30 – 50 комнат. Во дворах расположены, бассейны, сады и целые оранжереи. Правда, содержать такую недвижимость дорого, поэтому в роскошных дворцах никто не живет. Владельцы в основном живут в небольших домах рядом, а свои имения сдают туристам. Построили это село в 1980-х годах, когда местные ездили на заработки за границу.
На территории Карпатского биосферного заповедника возле села Большая Уголька спряталась древняя Молочная пещера. Из ее трещин просачивается насыщенный известняковый раствор белого цвета, который напоминает молоко.