Пользовательница тиктока @mellllera рассекретила одно место, которое очень ее удивило и напомнило итальянское озеро Комо. Расположено оно на Закарпатье.

Читайте также Ярослав Осмомысл построил этот город на Прикарпатье: сейчас он – один из туристических магнитов

Где в Украине найти локацию, которая напоминает озеро Комо?

По словам туристки, такого места она не видела еще нигде в Украине. Здесь есть огромная гора, чистая бирюзовая вода и очень красивая и ухоженная территория. Говорится о пансионате "Черная гора" в городе Виноградов. Здесь, у подножия горы, есть красивое озеро, которое окружают много деревьев.

По словам путешественницы, за вход она заплатила 300 гривен и уже не может дождаться лета, чтобы приехать сюда снова.

Украинка показала локацию на Закарпатье, которая напоминает озеро Комо: видео

Как указано на сайте пансионата "Черная гора", глубина озера составляет 8 метров. На территории есть беседки, отель, бассейн и другие развлечения. Каждое лето это место становится популярным для отдыха среди местных и туристов. Отдыхающие приезжают сюда, чтобы перезагрузиться и отдохнуть с красивыми пейзажами.

Черная гора
Невероятная локация на Закарпатье / Фото "Черная гора"

Обратите внимание! На настоящем озере Комо скоро начнется самый красивый сезон. С апреля по июнь здесь цветут розово-фиолетовые глицинии, которые превращают это место в настоящую сказку.

Какие еще интересные локации посмотреть на Закарпатье?

  • В 2 километрах от румынской границы расположено самое дорогое село в Украине – Нижняя Апша. Дома здесь напоминают настоящие дворцы, а внутри имеют по 30 – 50 комнат. Во дворах расположены, бассейны, сады и целые оранжереи. Правда, содержать такую недвижимость дорого, поэтому в роскошных дворцах никто не живет. Владельцы в основном живут в небольших домах рядом, а свои имения сдают туристам. Построили это село в 1980-х годах, когда местные ездили на заработки за границу.

  • На территории Карпатского биосферного заповедника возле села Большая Уголька спряталась древняя Молочная пещера. Из ее трещин просачивается насыщенный известняковый раствор белого цвета, который напоминает молоко.