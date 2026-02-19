Користувачка тіктоку @mellllera розсекретила одне місце, яке дуже її здивувало і нагадало італійське озеро Комо. Розташоване воно на Закарпатті.

Де в Україні знайти локацію, яка нагадує озеро Комо?

За словами туристки, такого місця вона не бачила ще ніде в Україні. Тут є величезна гора, чиста бірюзова вода і дуже красива й доглянута територія. Мовиться про пансіонат "Чорна гора" у місті Виноградів. Тут, біля підніжжя гори, є красиве озеро, яке оточують багато дерев.

За словами мандрівниці, за вхід вона заплатила 300 гривень і вже не може дочекатися літа, щоб приїхати сюди знову.

Як зазначено на сайті пансіонату "Чорна гора", глибина озера становить 8 метрів. На території є альтанки, готель, басейн та інші розваги. Щоліта це місце стає улюбленим для відпочинку серед місцевих і туристів. Відпочивальники приїжджають сюди, щоб перезавантажитися і відпочити з красивими краєвидами.



Зверніть увагу! На справжньому озері Комо скоро розпочнеться найкрасивіший сезон. З квітня по червень тут цвітуть рожево-фіолетові гліцинії, які перетворюють це місце на справжню казку.

Які ще цікаві локації подивитися на Закарпатті?