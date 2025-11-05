Древня печера входить до складу Карпатського біосферного заповідника. Що відомо про природну пам'ятку та де вона розташована – розповідає 24 Канал.

Що відомо про печеру Молочний камінь?

На сайті Карпатського біосферного заповідника йдеться про історію назви печери. Зокрема, з тріщин у скелях просочується насичений вапняковий розчин білого кольору, який нагадує молоко. Саме так і з'явилася назва печери.

Особливим це місце робить стоянка прадавніх людей-троглодитів. Вони населяли територію Карпат за часів пізнього палеоліту, що близько 20 тисяч років тому.



Печера Молочний камінь / Фото Карпатський біосферний заповідник

У статті на Вікіпедії йдеться, що під час археологічних розкопок у другій половині XX сторіччя було знайдено багато предметів побуту давніх мешканців печери. Знахідки звідти можна побачити у Закарпатському краєзнавчому музеї в Ужгороді та в Музеї екології гір.

Навпроти входу до печери є химерні сталактити, які нагадують гігантські органні труби.

Як добратися до печери?

Печера розташована на північ від села Велика Уголька (Тячівський район Закарпатської області) на висоті 712 метрів над рівнем моря. Локацію можна побачити на маршруті "Буковими пралісами Великої Угольки".

Вхід до печери доволі великий та оточений невисокими деревами бука, липи та в'яза. Над пам'яткою росте буковий ліс із підліском із чорної бузини, жимолості пухнастої і плюща звичайного.

Печера Молочний камінь на карті

Через те, що вхід до Молочного каменю доволі великий, печера завдовжки 92 метри освітлена денним світлом.

Цікаво й те, що ця печера – двоярусна, з двома ходами, що розходяться від входу. Короткий західний хід – глухий кут, а східний переходить у доволі просторий зал розміром 10 на 15 метрів і заввишки до 15 метрів.

Він з'єднаний вузьким коротким ходом ще з одним невеликим залом, долівкою якого сезонно тече невеликий струмок. На висоті 10 метрів над першим залом розташований другий поверх печери, що веде вглиб масиву й закінчуються залом 5 на 10 метрів.

