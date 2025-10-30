Однак є кілька популярних вершин, які доступні для мандрівників восени. Куди піти в гори в перші дні листопада та чи випав у Карпатах сніг – розповідає 24 Канал.

Яка погода в Карпатах і куди піти в гори на вихідних?

У п'ятницю, 31 жовтня, у Карпатах вночі буде мокрий сніг, який на вихідних змінить тепла осіння погода. Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, протягом суботи та неділі на Закарпатті й Прикарпатті буде від +15 до +18 градусів тепла.

Для того, щоб уникнути снігу під час відпочинку в горах, варто обирати не надто високогірні райони. Наприклад, 30 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський (2022 метри) рятувальники зафіксували шторм. На вершині не тільки сніг, але й мінусова температура.

Гора Яйко-Ілемське

Яйко-Ілемське (1680 метрів) – це гірська вершина в межах Долинського району Івано-Франківської області, на південний схід від села Мислівки.

Гора розташована в західних Ґорґанах, на хребті, що тягнеться від річки Свічі до річки Молода, і включає ще, крім Яйка-Ілемського, такі вершини: Великий та Малий Лисаки, Поганець, Укерня, Сиваня Лолинська, Молода, Яйко-Перегінське.



Гора Яйко-Ілемське / Фото із сайту "В Похід Карпатами"

У 1942 році біля гори Яйко-Ілемське розбився німецький літак "Юнкерс-88". Орієнтиром для туристів, які хочуть побувати на місці катастрофи, є пам'ятна табличка, яку прикріпили на його уламок.

Гора Великий Верх

Великий Верх (1598 метрів) – вершина в Українських Карпатах, що розташована у чарівному масиві Полонина Боржава. З вершини видно весь хребет Полонина Боржава, який простягається величезною дугою з південного сходу на північний захід.

Найлегше добратися на вершину із села Пилипець, використавши крісельний підйомник, який веде на гору Гемба. Далі варто рухатися пішки по хребту до Великого Верху.



Гора Великий Верх / Фото із сайту "В Похід Карпатами"

На вершині встановлено тригонометричний пункт геодезичної мережі. З гори можна спуститися по хребту відразу в село Воловець, де через станцію проїжджають поїзди в напрямку Ужгорода, Львова, Києва та інших міст.

Гора Пікуй

Пікуй (1408,3 метра) – це найвища вершина Вододільного хребта, що у Львівській області. Гора популярна серед туристів завдяки помірній складності маршрутів, який можна подолати за 4 – 6 годин.

Вершина має скельні виходи, з яких відкриваються панорами на інші карпатські хребти, зокрема Полонину Боржава.



Гора Пікуй / Фото: _sm_

Дістатися гори Пікуй можна по-різному. Деякі туристи зазвичай прямують зі Львова електричкою до станції Сянки, звідки йдуть хребтом до вершини. Також можна автобусом доїхати до села Кривка, Біласовиці або до Гусного, звідки почати сходження.

