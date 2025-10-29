У районі, де розташовується Піп Іван, діють тимчасові обмеження як для туристів, так і для місцевих мешканців. Як мандрівникам потрапити на гору та що для цього потрібно – розповідає 24 Канал.

Які обмеження діють для туристів на горі Піп Іван?

У 2024 році на сайті Держприкордонслужби з'явився наказ начальника 31-го прикордонного загону полковника Миколи Романчука.

У документі йдеться про запровадження тимчасових обмежень у межах Зеленської територіальної громади, де розташоване село Дземброня. Через цей населений пункт простягається основний маршрут на Піп Іван.



Гора Піп Іван Чорногірський / Фото ДСНС

Обмеження пов'язані з посиленням прикордонного режиму, тому відвідувати цей район заборонено, зокрема з метою туризму. У наказі також окремо йдеться про заборону відвідувати Піп Іван.

Як потрапити на Піп Іван?

Потрапити на вершину з туристичною метою все ж можливо, але для цього потрібен дозвіл прикордонного загону.

Якщо ваш маршрут на Піп Іван простягається зі сторони Верховини (через села Ільці, Красник, Дземброня, Бистрець) – слід отримати дозвіл 31-го прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича.

Якщо ви плануєте йти з Рахова, Лугів, Квасів, Ясіня, Лазещини – звернення слід подавати у 27-й прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі.

Зверніть увагу! Контакти керівників є на офіційному сайті Державного прикордонного загону.

До слова, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону та начальник пресслужби Ігор Заруднєв у інтерв'ю 24 Каналу розповів, які документи потрібно для відвідування туристичних місць у прикордонній смузі, як-от Піп Іван.

Окрім вище згаданого дозволу прикордонного загону, потрібні документи, що посвідчують особу, а також військово-обліковий документ для військовозобов'язаних чоловіків у віці 18 – 60 років.

