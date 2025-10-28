У 1942 році під час Другої світової війни в Карпатах впав німецький літак "Юнкерс-88". Де він розбився і що відомо про катастрофу – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Міст, що вийшов з-під води, та величезна печера: небанальні місця у горах Закарпаття

Що відомо про катастрофу літака "Юнкерс-88" у Карпатах?

Як пише "Мілітарний", літак Люфтваффе впав під горою Яйко-Ілемське (1680 метрів) – гірської вершини в межах Долинського району Івано-Франківської області. На картах місце катастрофи позначено з похибкою приблизно в 1 кілометр.



Приблизне місце падіння німецького літака в Карпатах / Скриншот карти із сервісу "В похід Карпатами"

Перші згадки про літак з'явилися в інтернеті близько 14 років тому, коли в мережу потрапили світлини уламків. Місцеві знайшли жетон одного з пілотів, після чого по фото було підтверджено склад екіпажу та дату трагедії.

Місце падіння літака розташовується на висоті 1200 метрів у стороні від туристичних маршрутів, на схилі 45 градусів. Смуга катастрофи, де в щілинах між каміннями залишилися уламки, складає до 300 метрів.

Відомий тревел-блогер Карпатський волоцюга, який побував на місці катастрофи, поділився, що добратися до цієї локації вартує багато сил, адже з туристичного маршруту потрібно "скидати" 250 метрів через мохи й крутий схил, а потім набирати їх назад.

Орієнтиром для туристів, які хочуть відвідати цю локацію, є пам'ятна табличка, яку прикріпили на частину центроплана.



Табличка на місці падіння літака "Юнкерс-88" / Фото Карпатський волоцюга

За даними ЗМІ, літак був абсолютно новий, його переганяли з польського міста Живець у район Чернівців. Команда складалася з трьох людей віком 19 – 25 років. Цікаво, що зазвичай такі перегонні групи формували з пілотів після поранень і новачків.

Причина падіння "Юнкерса-88" – невідома, але не бойова. У той час цей регіон був глибоким тилом. Ймовірно, пілоти не розрахували ешелон висоти та врізалися в гору. У загальних архівах команду вважають зниклою.

Як йдеться у статті на Вікіпедії, бомбардувальник мав стати швидшим за будь-який винищувач того періоду. Попри ряд недоліків, "Юнкерс-88" був одним із найбільш універсальних бойових літаків війни.

Уламки літака "Юнкерс-88" у Карпатах / Фото "Мілітарний"

Які історичні місця є в Карпатах?