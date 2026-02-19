Мовиться про давній Галич, один із найвпливовіших центрів Русі. З посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо про це місто докладніше.

Чому варто їхати до Галича на Івано-Франківщині?

За правління Ярослава Осмомисла було розбудовано й укріплено багато галицьких міст, зокрема й сам Галич. Скажімо, у 1153 – 1157 роках тут постав Успенський собор, що за розмірами не поступався Софії Київській.

Сьогодні ж Галич є одним із туристичних магнітів Прикарпаття – переважно завдяки Національному заповіднику "Давній Галич", створеному у 1994 році на майже 80 квадратних кілометрах земель давнього міста та його околиць. Тут є низка пам'яток державного та світового значення.

Це, до прикладу, фундаменти 14 літописних церков XII – XIII століть, понад 200 пам'яток археології, 18 природоохоронних об'єктів тощо. У селі Крилос на території заповідника стоїть "Галицька могила", згадана у Галицько-Волинському літописі, легендарний Княжий колодязь, капличка святого Василія XV століття та залишки Успенського собору з місцем поховання князя Осмомисла.

Так, у 1936 році весь науковий світ сколихнула унікальна знахідка. Львівський археолог Ярослав Пастернак докопався до фундаменту цього собору та виявив кам'яний саркофаг із прахом засновника храму – самого Ярослава Осмомисла.

Для туристів Галич сьогодні пропонує не тільки історичні, а й інші місця, які варто відвідати. Центр реабілітації диких тварин, руїни замку на мальовничому пагорбі над Дністром, церква Різдва Христового, як зазначає discover.ua, та навіть сама панорама княжого Галича справді вражають.

Та це далеко не все. Ще є музей караїмської історії та культури, що розповідає про унікальну етнічну спільноту, яка жила у Галичі впродовж століть. Також колона Голуховського, старий австрійський міст через Дністер, що функціонує й зараз, церква святого Дмитра та костел блаженного Якова Стрепи тощо.

Галич залишається містом, де історія Русі продовжила своє життя через Галицько-Волинське князівство, а імена Ярослава Осмомисла, Романа Мстиславовича та Данила Романовича назавжди вписані в історію української державності. Для туристів, які прагнуть торкнутися до справжньої історії України, Галич є обов'язковим пунктом маршруту.

