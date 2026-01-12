Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки "Наше місто. Білгород-Дністровський".

На Івано-Франківщині повністю скувався кригою Манявський водоспад – один із найвищих в Україні. Природне диво, розташоване поблизу села Манява, має висоту близько 18 метрів. Через сильні морози вода перетворилася на суцільну льодову стіну.

За даними синоптиків, у високогірних районах Карпат у ніч на 11 січня температура повітря опускалася до – 18 градусів, а вдень становила – 9, або ж іноді – 14 градусів.

Манявський водоспад розташований у Українських Карпатах на річці Манявка. Поруч знаходиться відомий Манявський скит 17 століття та цілюще джерело, а сам водоспад спадає кількома каскадами, приваблюючи туристів у будь-яку пору року.

Манявський водоспад покрився кригою / інстаграм roma.manyava

У коментарях під фото та відео цього водоспаду українці активно діляться своїм захопленням і враженнями:

Цей водоспад – краса нереальна,

– пише коментар Natashik5565.

