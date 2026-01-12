Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки "Наше місто. Білгород-Дністровський".
Дивіться також Перлина природи на Кіровоградщині для чудового відпочинку: де побачити Блакитне озеро
Який карпатський водоспад здивував туристів зимовим перевтіленням?
На Івано-Франківщині повністю скувався кригою Манявський водоспад – один із найвищих в Україні. Природне диво, розташоване поблизу села Манява, має висоту близько 18 метрів. Через сильні морози вода перетворилася на суцільну льодову стіну.
За даними синоптиків, у високогірних районах Карпат у ніч на 11 січня температура повітря опускалася до – 18 градусів, а вдень становила – 9, або ж іноді – 14 градусів.
Манявський водоспад розташований у Українських Карпатах на річці Манявка. Поруч знаходиться відомий Манявський скит 17 століття та цілюще джерело, а сам водоспад спадає кількома каскадами, приваблюючи туристів у будь-яку пору року.
Манявський водоспад покрився кригою / інстаграм roma.manyava
Дивіться також Цю чарівну локацію у Дніпрі порівнюють з Новою Зеландією
У коментарях під фото та відео цього водоспаду українці активно діляться своїм захопленням і враженнями:
Цей водоспад – краса нереальна,
– пише коментар Natashik5565.
Які ще дивовижні локації України варто побачити?
Ми вже детально розповідали про три неймовірні місця на Львівщині, які варто побачити кожному туристу. Наприклад, водоспад Лазний – найвищий на Львівщині, розташований у Національному природному парку "Сколівські Бескиди", має три каскади та висоту трохи понад 10 метрів.
Дізнайтеся також про сріблясті водоспади Карпат та цікаву історію їхньої назви. Найвідомішими серед них є Великий Гук з висотою падіння 4 – 5 метрів та Малий Гук – близько 2 метрів.