Чим особливі Блакитні озера у Кіровоградській області?

Блакитні озера неподалік Світловодська з'явилися на місці колишніх піщаних кар'єрів, де свого часу видобували сировину для цегельного заводу. Коли розробки дісталися ґрунтових вод, котловани поступово наповнилися прозорою водою, утворивши чотири озера, кожне з яких має власні розміри й форму.

Два з них є більшими та популярними серед туристів завдяки пляжам і можливостям для активного дозвілля, тоді як ще два залишаються майже недоторканими та ідеально підходять для спокійного, усамітненого відпочинку.

Вода в озерах вирізняється чистотою та прозорістю, а піщане дно й плавний захід у воду роблять ці локації зручними для сімей із дітьми. Біля найбільшого озера облаштовано бази відпочинку, є роздягальні та туалети, тоді як береги інших водойм зберегли природний вигляд. Водночас варто врахувати, що на узбережжі майже немає дерев, тож захист від сонця стане необхідним.

Що цікаво знати про Блакитні озера?

Комплекс складається з чотирьох озер різної форми та площі.

Піщане дно й пологий спуск забезпечують комфортне купання, зокрема для дітей.

Два озера орієнтовані на активний відпочинок, ще два на тишу й усамітнення.

Найбільше озеро має туристичну інфраструктуру: бази відпочинку, туалети, роздягальні.

Інші озера залишаються дикими й практично без облаштувань.

На озері також мешкають різноманітні водоплавні птахи: чаплі, дикі гуси та качки. Водойма також багата на рибу: тут можна зустріти карася, окуня й плотву, а подекуди трапляються щука та лящ. Для поціновувачів риболовлі облаштовані окремі ділянки берега. Частина узбережжя заросла очеретом – саме в цих місцях багато риби, пише Telegraf.

Де розташоване?

Озеро розташоване неподалік Світловодська та Кременчука. Дістатися до нього можна, звернувши з траси Світловодськ – Павлівка. Від Кременчука шлях до озера становить приблизно 30 кілометрів.

