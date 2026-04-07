Украина скрывает множество загадочных мест, и одним из них является Мавринский майдан в Межириче, который способен удивить даже опытных туристов.

Чем поражает Мавринская площадь в Межириче?

В поселке Межирич, Днепропетровской области, расположен загадочный Мавринский майдан – это земляное сооружение, которое, по разным версиям, насчитывает более 5 тысяч лет истории, рассказывает информационный портал Украины. Его происхождение доподлинно неизвестно: одни ученые считают майдан древним храмом, другие оборонительным сооружением запорожских казаков.

Мавринский майдан / фото SPADOK.ORG.UA

Местные предполагают, что комплекс мог служить календарно-обсерваторным центром, где наши предки отслеживали движение Солнца и Луны. Сегодня Мавринский майдан привлекает язычников и туристов: здесь проводят обряды, празднуют Ярила и Ивана Купала, а сам комплекс, как убеждены посетители, имеет особую энергетику – чем больше сооружение, тем сильнее его сила.

Еще интересно, что над его центром никогда не летают птицы, рассказывает Общественное Днепр. Но этому есть объяснение: воздух и ветер проходят сквозь естественные отверстия площади, создавая в центре сильный вертикальный вихрь, который поднимается вверх. Птицы чувствуют эти потоки и избегают полетов над центром. Другие особенности площади впечатляют не меньше:

На территории не растут деревья.

Три холма ориентированы на восток, запад и юг.

Дождевая вода не задерживается в котловинах, а звуки прекрасно распространяются – можно говорить тихо и быть услышанным на верхушке конуса.

Археологический аналогов в Украине и мире нет.

Как добраться до Мавринской площади?

Добраться до площади несложно: от трасс в направлении поселка Межирич нужно проехать железнодорожный переезд, дойти до второго перекрестка и повернуть направо. Вход на территорию свободный, рядом есть беседки у озера, где можно отдохнуть и искупаться.

