В Ровенской области есть место, где "горы" выглядят, как с другой планеты. Белоснежные терриконы, темное озеро посреди холмов и почти "космическая" тишина привлекают туристов и фотографов со всех уголков страны.

Смотрите также Нет, это не Франция – это склеп Потоцких в Винницкой области, окруженный 250-летними липами

Где в Украине можно увидеть "Белые горы"?

Хотя Ровенская область не ассоциируется с горным отдыхом, здесь есть уникальная локация, которая привлекает туристов – так называемые "Белые горы". Это фосфатные терриконы, появившиеся в результате деятельности предприятия "Ривнеазот" и расположенные вблизи села Рубче, рассказывает Rivne Day. Посреди белоснежных холмов есть темно-зеленое озеро, которое создает почти "космический" пейзаж.

Как выглядят "Белые горы": смотреть видео

Эти горы имеют искусственное происхождение и формировались еще со времен СССР как свалка фосфогипса – отходов производства минеральных удобрений. Несмотря на техническое происхождение, локация стала популярной среди туристов и фотографов: необычные пейзажи напоминают другую планету, а фотографии отсюда быстро набирают популярность в соцсетях.

Смотрите также Не Тустань и замки: львовяне рассекретили топовые локации, куда ездят на выходные

Впрочем, вместе с красотой существуют и предостережения. Часть экологов считает фосфогипс потенциально опасным, ведь при взаимодействии с водой он может выделять вредные вещества и влиять на почвы и водоемы. В то же время местные власти уверяют, что серьезной угрозы нет, а проблему частично решили с помощью специальной скважины, которая уменьшает влияние отходов на окружающую среду.

Какие есть похожие локации в Украине?

В Кривом Роге есть также чрезвычайное место, которое поражает масштабами – это огромные карьеры и шахты, образовавшиеся благодаря деятельности местных предприятий, пишет "Украина Инконита". Это не природные объекты, а результат промышленной работы. Здесь можно увидеть гигантские открытые карьеры, затопленные водоемы и даже спуститься в одну из самых глубоких железорудных шахт мира.



Самый большой карьер Кривого Рога / фото "Украина Инкогнита"

Какие есть еще интересные локации на Ровенщине?