В Терновском районе в Кривом Роге вблизи бывшей шахты Орджоникидзе до сих пор можно увидеть необычное сооружение из камня – это старинный погреб-холодильник. Он остался со времен Сергея Колачевского. Со ссылкой на Kryvyi-Rig Future и Kryvyi Rih рассказываем самые интересные детали об этом месте.

Кто такой Сергей Колачевский?

Сергей Колачевский – одна из заметных фигур раннего промышленного развития Кривбасса конца 19 века. По образованию он был врачом, однако впоследствии полностью погрузился в горное дело и инвестирования в добычу железной руды. Колачевский известен не только как предприниматель, но и как меценат: он активно развивал инфраструктуру вокруг своих предприятий: создавал рабочие поселения, финансировал больницы, школы, церкви и социальные объекты.



Сергей Колачевский / фото Википедии

Чем был особый погреб-холодильник Колачевского?

Во времена, когда не существовало современных холодильников, такие сооружения имели стратегическое значение. В подземных помещениях хранили продукты, мясо, молоко и запасы для рабочих поселений. На землях Колачевского подобных погребов было несколько, однако до наших дней дошли единицы.

Как выглядит погреб Колачевского: смотреть видео

Сооружение выполнено из камня, что отличает его среди типичных зданий того времени. В 19 – 20 веках в регионе чаще использовали красный кирпич или местный гранит, который брали вблизи реки Саксагань. Благодаря массивным стенам и углублению в землю внутри держалась низкая температура даже в жару.

Почему памятник может исчезнуть?

Несмотря на то, что погреб сохранился по сей день, его будущее остается неопределенным. С 2010 года бывшие владения Колачевского оказались в зоне обрушения почв после техногенных процессов в районе шахты. Из-за этого территория постепенно меняется, а исторические сооружения оказываются под угрозой разрушения.

Как выглядит памятник сейчас / фото ph.koshova

Старый погреб-холодильник сегодня является не просто остатком хозяйственной постройки, а напоминанием о целой эпохе промышленного развития Кривбасса, когда вместе с рудниками создавали полноценные поселения с развитой инфраструктурой.



Как бы он мог выглядеть (фото иллюстративное) / фото krivoyrog_ig

