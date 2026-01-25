Интересная для вас тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте нашу статью со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

Где родился Владимир Зеленский?

Вододимир Зеленский родился 25 января 1978 года у Кривом Роге Днепропетровской области. Является гражданином Украины и постоянно проживает на ее территории, в частности непрерывно в течение последних десяти лет перед днем выборов.

В 1997 – 2003 годах работал актером, сценаристом и художественным руководителем команды КВН "Квартал 95". С 2003 по 2011 год занимал должность художественного руководителя ООО Студия "Квартал 95". В 2011 – 2012 годах был генеральным продюсером ПАО Телеканал "Интер". В период с 2013 по 2019 год снова возглавлял творческое направление в ООО "Студия Квартал 95". 21 апреля 2019 года был избран Президентом Украины на очередных выборах.

Что интересного увидеть в Кривом Роге?

Ингулецкий карьер

Ингулецкий карьер по праву считают одной из главных туристических достопримечательностей города. Это грандиозный промышленный объект, где можно увидеть работу горнодобывающей отрасли изнутри и оценить настоящие масштабы производства. Во время экскурсий посетители имеют возможность спуститься вниз и воочию увидеть гигантский карьер.

Розовое озеро

Розовое озеро – одна из самых фотогеничных локаций Кривого Рога. Вода здесь имеет необычный оттенок из-за высокого содержания минералов и солей. Особенно эффектно озеро выглядит на закате, когда розовый цвет становится еще насыщеннее.

Шахта "Гвардейская"

Для тех, кто хочет глубже окунуться в индустриальную историю города, стоит посетить шахту "Гвардейская". Здесь туристы могут спуститься под землю и увидеть процесс добычи руды. Объект расположен за пределами города, поэтому удобнее всего участвовать в организованных турах.

Парк имени Федора Мершавцева

Это одна из самых зеленых локаций Кривого Рога. Уютные аллеи, водоемы и ухоженные насаждения делают парк идеальным местом для прогулок. В теплое время года здесь можно арендовать лодки или велосипеды. Вход свободный.

Криворожский ботанический сад

Ботанический сад, основан в 1980 году, занимает более 50 гектаров и является частью Национальной академии наук Украины. Здесь собраны редкие растения из разных уголков мира, цветущие коллекции и дендрарий.

Атмосфера Кривого Рога: смотреть видео

Парк "Южный"

Просторный парк с большим озером, где можно покататься на катамаранах, устроить пикник или просто отдохнуть с семьей.

Центрально-Городской парк

Один из главных центров досуга в городе. Здесь расположены аттракционы, детские площадки и зоны для отдыха. Парк популярен среди семей, а вход остается бесплатным.

Музей горного дела

Единственный в Украине музей, посвященный истории добычи железной руды. В экспозиции – техника, инструменты и материалы, рассказывающие о сложной и опасной профессии горняка.

Музей Михаила Мармера

Культурное пространство, посвящено известному криворожскому художнику и скульптору. В музее представлено более сотни работ – от живописи до деревянной пластики. Это место открывает новый взгляд на художественную жизнь города.

Музей истории авиации при колледже НАУ

Одна из самых интересных технических локаций Кривого Рога. Коллекция музея насчитывает более 4600 экспонатов, среди которых – уникальные самолеты и вертолеты, включая легендарный Ту-114. Часть техники можно осмотреть изнутри.

Цветочные часы

Одни из самых больших цветочных часов в мире расположены в парке Героев. Циферблат диаметром более 22 метров создан из тысяч живых цветов и является популярным местом для фото.

Церковь Святого Николая Чудотворца

Старейший храм города, возведен в начале 20 века. Здание выполнено в стиле украинского барокко.

