Где родился Владимир Зеленский?
Вододимир Зеленский родился 25 января 1978 года у Кривом Роге Днепропетровской области. Является гражданином Украины и постоянно проживает на ее территории, в частности непрерывно в течение последних десяти лет перед днем выборов.
В 1997 – 2003 годах работал актером, сценаристом и художественным руководителем команды КВН "Квартал 95". С 2003 по 2011 год занимал должность художественного руководителя ООО Студия "Квартал 95". В 2011 – 2012 годах был генеральным продюсером ПАО Телеканал "Интер". В период с 2013 по 2019 год снова возглавлял творческое направление в ООО "Студия Квартал 95". 21 апреля 2019 года был избран Президентом Украины на очередных выборах.
Что интересного увидеть в Кривом Роге?
- Ингулецкий карьер
Ингулецкий карьер по праву считают одной из главных туристических достопримечательностей города. Это грандиозный промышленный объект, где можно увидеть работу горнодобывающей отрасли изнутри и оценить настоящие масштабы производства. Во время экскурсий посетители имеют возможность спуститься вниз и воочию увидеть гигантский карьер.
- Розовое озеро
Розовое озеро – одна из самых фотогеничных локаций Кривого Рога. Вода здесь имеет необычный оттенок из-за высокого содержания минералов и солей. Особенно эффектно озеро выглядит на закате, когда розовый цвет становится еще насыщеннее.
- Шахта "Гвардейская"
Для тех, кто хочет глубже окунуться в индустриальную историю города, стоит посетить шахту "Гвардейская". Здесь туристы могут спуститься под землю и увидеть процесс добычи руды. Объект расположен за пределами города, поэтому удобнее всего участвовать в организованных турах.
- Парк имени Федора Мершавцева
Это одна из самых зеленых локаций Кривого Рога. Уютные аллеи, водоемы и ухоженные насаждения делают парк идеальным местом для прогулок. В теплое время года здесь можно арендовать лодки или велосипеды. Вход свободный.
- Криворожский ботанический сад
Ботанический сад, основан в 1980 году, занимает более 50 гектаров и является частью Национальной академии наук Украины. Здесь собраны редкие растения из разных уголков мира, цветущие коллекции и дендрарий.
- Парк "Южный"
Просторный парк с большим озером, где можно покататься на катамаранах, устроить пикник или просто отдохнуть с семьей.
- Центрально-Городской парк
Один из главных центров досуга в городе. Здесь расположены аттракционы, детские площадки и зоны для отдыха. Парк популярен среди семей, а вход остается бесплатным.
- Музей горного дела
Единственный в Украине музей, посвященный истории добычи железной руды. В экспозиции – техника, инструменты и материалы, рассказывающие о сложной и опасной профессии горняка.
- Музей Михаила Мармера
Культурное пространство, посвящено известному криворожскому художнику и скульптору. В музее представлено более сотни работ – от живописи до деревянной пластики. Это место открывает новый взгляд на художественную жизнь города.
- Музей истории авиации при колледже НАУ
Одна из самых интересных технических локаций Кривого Рога. Коллекция музея насчитывает более 4600 экспонатов, среди которых – уникальные самолеты и вертолеты, включая легендарный Ту-114. Часть техники можно осмотреть изнутри.
- Цветочные часы
Одни из самых больших цветочных часов в мире расположены в парке Героев. Циферблат диаметром более 22 метров создан из тысяч живых цветов и является популярным местом для фото.
- Церковь Святого Николая Чудотворца
Старейший храм города, возведен в начале 20 века. Здание выполнено в стиле украинского барокко.
Что есть интересного в Кривом Роге?
Откройте для себя скалы "Орлиное гнездо" в Кривом Роге, поражающие своими волшебными видами. А свое интересное название они получили благодаря чрезвычайной высоте. Они настолько впечатляющих размеров, что из всех птиц только орлы могут там проживать.
Также узнайте о гостинице "Металлургия" в Кривом Роге и чем она была особенной. Во время Второй мировой войны здание использовалось немецкой комендатурой, а в 1944 году было разрушено советским авианалетом и в 1948 году снесено.