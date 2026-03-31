У Рівненській області є місце, де "гори" виглядають, як з іншої планети. Білосніжні терикони, темне озеро посеред пагорбів і майже "космічна" тиша приваблюють туристів та фотографів з усіх куточків країни.
Де в Україні можна побачити "Білі гори"?
Хоча Рівненщина не асоціюється з гірським відпочинком, тут є унікальна локація, яка приваблює туристів – так звані "Білі гори". Це фосфатні терикони, що з'явилися внаслідок діяльності підприємства "Рівнеазот" і розташовані поблизу села Рубче, розповідає Rivne Day. Посеред білосніжних пагорбів є темно-зелене озеро, яке створює майже "космічний" пейзаж.
Як виглядають "Білі гори": дивитись відео
Ці гори мають штучне походження і формувалися ще з часів СРСР як звалище фосфогіпсу – відходів виробництва мінеральних добрив. Попри технічне походження, локація стала популярною серед туристів і фотографів: незвичні краєвиди нагадують іншу планету, а світлини звідси швидко набирають популярність у соцмережах.
Втім, разом із красою існують і застереження. Частина екологів вважає фосфогіпс потенційно небезпечним, адже при взаємодії з водою він може виділяти шкідливі речовини та впливати на ґрунти й водойми. Водночас місцева влада запевняє, що серйозної загрози немає, а проблему частково вирішили за допомогою спеціальної свердловини, яка зменшує вплив відходів на довкілля.
Які є схожі локації в Україні?
У Кривому Розі є також надзвичайне місце, яке вражає масштабами – це величезні кар'єри і шахти, що утворилися завдяки діяльності місцевих підприємств, пише "Україна Інконіта". Це не природні об'єкти, а результат промислової роботи. Тут можна побачити гігантські відкриті кар'єри, затоплені водойми та навіть спуститися у одну з найглибших залізорудних шахт світу.
Найбільший кар'єр Кривого Рогу / фото "Україна Інкогніта"
Які є ще цікаві локації на Рівненщині?
Чи знали ви про озеро у Рівненській області, яке називають "Перлиною Полісся"? Це озеро Нобель, що формою нагадує підкову або серце. Річ у тім, що водойма фактично поділена навпіл. Посередині є вузький півострів, на якому стоїть село.
Або ж, дізнайтесь про Крейдяні гори біля Клевані. Крейдяний масив загалом є унікальним геологічним явищем – білосніжні гори виникли мільйони років тому на місці прадавнього моря, а карстові процеси й ерозія сформували сьогоднішній мальовничий рельєф.