Вони розташовані біля села Клевань, десь за 25 кілометрів від Рівного. І 24 Канал із посиланням на rivne.media розповість про них докладніше.

Диво-ландшафт у Рівненській області: чому варто з'їздити на Крейдяні гори?

Крейдяний масив загалом є унікальним геологічним явищем – білосніжні гори виникли мільйони років тому на місці прадавнього моря, а карстові процеси й ерозія сформували сьогоднішній мальовничий рельєф. Саме його можна побачити неподалік села Клевань на Рівненщині.

Це один з найбільш дивовижних природних ландшафтів регіону – Клеванські крейдяні гори. Їхні білосніжні стіни створюють космічні пейзажі, подібні до знаменитих Білих скель Франції чи Англії. Не дивно, що їх вважають однією з найбільш фотогенічних точок області. А ще ж поруч є красиве озеро з гучною назвою – Безодня, як пишуть novyny.live.

Крейдяні гори у Клевані цінують за контраст білого каменю з зеленою рослинністю навколо. Ба ще й з вершини відкривається здатний вразити краєвид, зокрема на річку Стубла та Клеваньський ліс. Уздовж гори прокладено екологічні стежки для піших і велопрогулянок, а для любителів геології діють екскурсії по місцевих кар'єрах.

Цікаво, що тут кожна гора має свій особливий вигляд. Одна скидається на вулкан, інша нагадує голову індіанця тощо. Деякі гори мають печери з довгими коридорами, а загалом же гори простягаються на кілометри – хоч і не високі.

Крейдяні гори на Рівненщині – місце тиші й контрастів: дивіться відео natalia_oksenyuk

На Клеванських крейдяних горах ростуть унікальні види флори – ковила, дикі маки, рідкісні багаторічники. Тут збереглися ділянки незайманих луків з рідкісними метеликами і ящірками. Тож це місце вже стало новим природним брендом Рівненщини.

Звісно, воно є у путівниках для туристів – але тут немає ажіотажу, як навколо Тунелю Кохання, що зберігає автентичність і тишу. Тож якщо хочеться втекти від міської метушні та відкрити унікальну геолокацію Полісся – вам саме сюди.

Які ще цікаві природні туристичні магніти Рівненської області варто побачити?