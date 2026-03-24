Користувачка соцмережі Threads @sonyachna14 попросила львів'ян поділитися улюбленими локаціями за містом. Цей допис зібрав багато цінних коментарів і став справжнім путівником для туристів. Тому розповідаємо, куди ж саме радять поїхати львів'яни, щоб перезавантажитися і побачити щось нове.

Куди львів'яни радять поїхати біля міста?

Окрім відомих замків Львівщини, серед рекомендацій були й такі локації, про які ви могли не знати.

Оброшинський дендропарк "Джерело" . Як зазначено на сайті дендропарку, він працює щодня з 10:00 по 19:00. Вартість вхідного квитка – 300 гривень. Тут також проводять цікаві майстер-класи та квести для дітей.

Ведмежий притулок "Домажир" . Працює з четверга по суботу, а відвідування можливе лише за попереднім записом.

Містичне село Демня у Стрийському районі. Як пише "Україна Інкогніта", тут є атмосферний старий цвинтар-музей та покинутий неоготичний костел.



Цвинтар у селі Демня / Фото "Локальна історія"

Палац Яблоновських-Бруницьких у селі Підгірці. Тут атмосфера та інтер'єри нагадують популярний серіал "Бріджертони".

Садиба Єнота неподалік від Буська. Вхідний квиток коштує 80 гривень за дорослого і 60 гривень за дитину. За додаткову плату відвідувачам пропонують погратися з єнотами.

неподалік від Буська. Вхідний квиток коштує 80 гривень за дорослого і 60 гривень за дитину. За додаткову плату відвідувачам пропонують погратися з єнотами. Сімейне господарство Cozy Farm у селі Когути Яворівського району. Цю локацію відкрило молоде подружжя, яке вирішило покинути місто і переїхати в закинуте обійстя. Сьогодні на їхній фермі, окрім звичайних прогулянок, фотосесій та пікніків, святкують весілля і дні народження.



Сімейне господарство з тваринами, де можна відпочити на природі / Фото Cozy Farm

Екоранчо "Сабадаш". Тут можна відвідати ферму, покататися на конях та цікаво провести час на природі.

Комплекс посеред лісу – "Явір Резорт" . Тут є мальовниче озеро, альтанки, ресторан, готель та зоопарк.

Дендрологічний парк у селі Страдч. Він був заснований ще у 1962 році для вивчення лісових насаджень у природному заповіднику "Розточчя". Сьогодні тут можна погуляти та влаштувати красиву фотосесію.



Парк у селі Страдч / Фото @nyouto4ka

Футуристичний Парк 3020 на території Edem Resort.

Озеро Барвінок біля Нового Роздолу. Цю мальовничу локацію називають "львівською Амазонкою".

Комплекс "Раковець".

"Казкові поля" у період цвітіння квітів. Ця мальовнича локація розташована у селі Стрілки.

Ранчо "Скарбова гора" . Тут можна залишитися на всі вихідні і відпочити в тиші посеред природи.

Відпочинковий комплекс Sirka на березі величезного Яворівського кар'єру. Влітку тут можна покупатися, зайнятися водними видами спорту та зустріти найкрасивіший захід сонця.

Користувачка @nastiaanastia навіть поділилася цілим маршрутом з позначками на карті, куди можна поїхати з міста. Усі локації розташовані по дорозі і їх точно варто побачити, поки вони остаточно не розвалилися.



Маршрут по старих костелах Львівщини / Карта @nastiaanastia

Які ще цікаві місця побачити в Україні?

У Карпатах є унікальне село з цілющими мінеральними водами, яке порівнюють зі швейцарськими Альпами. При цьому ціни тут значно дешевші, ніж у Буковелі або Східниці. Називається це село – Шаян.

Ще одна цікава локація у Карпатах розташована біля Сокільської скелі. Про неї практично не знають туристи, а тому тут завжди тихо і спокійно. Це місце точно варто додати до свого маршруту.