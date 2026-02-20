Мовиться про Дашів біля Гайсина. З посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо про нього докладніше.

Дивіться також Де на Вінниччині можна помилуватись Південним Бугом зі скелі та відчути дух свободи

Палац Потоцького, млин 1881 та козацька церква 1641 року: чому варто поїхати у Гайсин та околиці?

У 1790-х господарем Дашева став Станіслав Щенсний Потоцький – один із найбагатших магнатів Європи, власник також Умані, Тульчина та десятків інших містечок і сотень сіл. У Дашеві приблизно у цей час побудували палац, але точно невідомо, яким він був, бо згорів у страшній пожежі у 1831 році.

А проте у 1850-х роках за Влодзімежа Потоцького, онука Станіслава, палац відновили. Він втратив частину величі, став одноповерховим, окрім центральної частини з двома поверхами. Архітектура будівлі має стиль класицизму, що відбиває модні тенденції тієї епохи.

Парковий фасад, а у палацу їх два, розташований біля річки Соб і прикрашений балконом із шістьма чавунними колонами. Головний фасад, на жаль, спотворений у радянський період. Також споруду оточував парк, а неподалік стояли міст і гребля.

Ще у Дашеві під час цукрового буму побудували завод і великий мурований млин. Але головною пам'яткою поселення залишилася Михайлівська церква, що постала у першому своєму вигляді ще 1641 року.

Загалом – це шедевр козацького бароко, один із небагатьох козацьких дерев'яних п'ятибанних і п'ятизрубних храмів, які збереглися до нашого часу. Хоча розписи інтер'єру переважно XIX століття, і вже багато прибудов, що зробили хрестоподібний у плані храм фактично квадратним.​

Щодо палацу Потоцьких, то сьогодні там школа-інтернат. Частина кімнат відкриті для відвідувачів, тож ще можна побачити старовинні фрески та ліпнину на стінах.​

Ось який вигляд має палац Потоцьких у Дашеві сьогодні: дивіться відео gdv9194

Що ж стосується міста Гайсин, то воно пропонує туристам музей культури й побуту з неповторною Бубнівською керамікою, як пише "20 хвилин", краєзнавчий музей та один із перших в Україні музей АТО.

Серед найвизначніших пам'яток – будинок адвоката Літваковського, зведений перед Першою світовою війною – він є яскравим зразком європейського модерну. А окрасою Гайсина є костел Різдва Пресвятої Діви Марії – з 34-метровим шпилем, увінчаним покритим золотом хрестом, який видно майже з будь-якої точки міста.

Для любителів активного відпочинку неподалік від міста є став, який приваблює й любителів природи та рибалки.​ Гайсин і Дашів розташовані порівняно недалеко одне від одного – між ними якихось 20 кілометрів.

Які ще туристичні магніти Вінницької області варто відвідати?