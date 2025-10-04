Локація досить красива та точно варта того, щоб побачити її на власні очі. 24 Канал із посиланням на vinnytsia.name розповість про неї докладніше.

Історичний млин Потоцьких у серці Вінниччини: чим він приваблює туристів сьогодні?

Цей млин у селі Печера Вінницької області є частиною комплексу млинів, що був власністю відомого магнатського роду Потоцьких у XIX столітті. Історія млина тісно пов'язана з промисловим розвитком регіону, адже виготовлення борошна було одним із провідних ремесел.

Сам лин стоїть у чудовому природному куточку, де Південний Буг утворює мальовничі вигини, а поруч розкинулися зелені луки та ліси. Завдяки порівняно збереженій архітектурі, млин приваблює не лише краєзнавців, а й фотолюбителів, туристів і тих, хто шукає спокійні місця для прогулянок та відпочинку на природі.

Старий млин у Печері – це промислова споруда та історична пам'ятка, що розповідає про життя і діяльність української шляхти та підприємців минулих століть. Комплекс досі зберігає дух тієї епохи.

А відвідування цієї локації можна поєднати з екскурсією вздовж Південного Бугу – там цікаво, недарма ж комплекс офіційно визнаний пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Тож подорож у Печери загалом відкриє багатий природний і культурний контекст Вінниччини.

Як зазначає портал vsviti, у Печері також варто відвідати у 1764 році зведену церкву Різдва Богородиці – це дерев'яна пам'ятка є популярним туристичним об'єктом. Також цікаво буде оглянути будинок Потоцьких, який господарі навідували головно влітку.

