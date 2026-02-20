Речь идет о Дашеве возле Гайсина. Со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем о нем подробнее.

В 1790-х хозяином Дашева стал Станислав Щенсный Потоцкий – один из самых богатых магнатов Европы, владелец также Умани, Тульчина и десятков других городков и сотен сел. В Дашеве примерно в это время построили дворец, но точно неизвестно, каким он был, потому что сгорел в страшном пожаре в 1831 году.

Однако в 1850-х годах при Влодзимеже Потоцком, внуке Станислава, дворец восстановили. Он потерял часть величия, стал одноэтажным, кроме центральной части с двумя этажами. Архитектура здания имеет стиль классицизма, что отражает модные тенденции той эпохи.

Парковый фасад, а у дворца их два, расположен возле реки Соб и украшен балконом с шестью чугунными колоннами. Главный фасад, к сожалению, изуродован в советский период. Также сооружение окружал парк, а неподалеку стояли мост и плотина.

Еще в Дашеве во время сахарного бума построили завод и большую каменную мельницу. Но главной достопримечательностью поселения осталась Михайловская церковь, появившаяся в первом своем виде еще в 1641 году.

В общем – это шедевр казацкого барокко, один из немногих казацких деревянных пятикупольных и пятисрубных храмов, которые сохранились до нашего времени. Хотя росписи интерьера преимущественно XIX века, и уже много пристроек, что сделали крестообразный в плане храм фактически квадратным.

Относительно дворца Потоцких, то сегодня там школа-интернат. Часть комнат открыты для посетителей, поэтому еще можно увидеть старинные фрески и лепнину на стенах.

Что же касается города Гайсин, то он предлагает туристам музей культуры и быта с неповторимой Бубновской керамикой, как пишет "20 минут", краеведческий музей и один из первых в Украине музей АТО.

Среди самых выдающихся достопримечательностей – дом адвоката Литваковского, возведенный перед Первой мировой войной – он является ярким образцом европейского модерна. А украшением Гайсина является костел Рождества Пресвятой Девы Марии – с 34-метровым шпилем, увенчанным покрытым золотом крестом, который видно почти из любой точки города.

Для любителей активного отдыха неподалеку от города есть пруд, который привлекает и любителей природы и рыбалки. Гайсин и Дашев расположены сравнительно недалеко друг от друга – между ними каких-то 20 километров.

