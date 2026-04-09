Більшість із нас люблять походи в гори, а хтось ще не наважувався, але дуже хоче спробувати. Для таких випадків існують одноденні походи – вони не надто складні, але водночас веселі та незабутні. Так ми натрапили на пост marharyta.izvarina, де в коментарях радили цікаві маршрути для одноденної подорожі.

Дивіться також Якихось 30 хвилин і ви на місці: 3 локації біля Львова, щоб перезавантажитися

Які локації ідеально підійдуть для одноденної подорожі у гори?

  • Ротило з Волови;
  • Хом'як;

Гора Хом'як / фото Вікіпедії
  • Синяк;
  • Малий Горган з Буковелю;
  • Кукул з Ворохти;
  • Кострича з Кривопільського перевалу;
  • Шпиці з Заросляка;
  • Гутин-Томнатик;
  • Ребра з Заросляка;
  • Явірник;
  • Горган з Яремче;
  • Жандарми;
  • Близниця з Драгобрату;
  • Гимба;
  • Великий Верх з Пилипця;
  • Парашка зі Сколе.

Дивіться також Туристи не знають, але біля Синевиру є ще одне неймовірної краси озеро: дивовижне відео

Чому похід у гори – це корисно?

Окрім загальновідомого факту, що піші прогулянки покращують фізичне здоров'я, вони також мають низку менш очевидних переваг, розповідає Bearfoot Theory. Походи дозволяють відключитися від технологій: сьогодні ми стали більш залежними від смартфонів та соціальних мереж, що часто призводить до тривоги, постійного порівняння себе з іншими та витрачання великої кількості часу.

Ще одна важлива перевага походів – це спільнота. Групові прогулянки допомагають знайомитися з новими людьми, заводити друзів та отримувати соціальну підтримку. Спільні походи створюють відчуття приналежності, допомагають знімати стрес і зміцнюють емоційне благополуччя. Коли ви проводите день на природі разом із іншими, це не лише фізичне навантаження, а й інвестиція у ваші соціальні та емоційні зв'язки.

Які цікаві локації є на Закарпатті?

  • Нещодавно ми розповідали про топ 5 локацій Яремче, які варто побачити бодай раз у житті. Наприклад, водоспад Пробій – головна природна атракція міста. Струмінь гірської річки Прут падає серед кам'яних брилах, утворюючи потужний каскад.

  • Або ж, які замки Закарпаття варто побачити навесні. Одним із них є замок Паланок – це один із найвеличніших замків України, що височіє на вулканічній горі заввишки близько 68 метрів. Фортеця має багаторівневу структуру – Нижній, Середній і Верхній замки, які будувалися протягом кількох століть.