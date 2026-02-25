Неможливо пройти повз: топ 5 замків Закарпаття, які неймовірно виглядають саме навесні

Вже зовсім скоро весна, а це означає, що все навколо почне розквітати. Саме тому час відвідати відомі замки Закарпаття та насолодитися їхньою історією, легендами та краєвидами. У цьому нам допоможе "Карпатіум".

Які замки Закарпаття варто побачити туристам навесні?

Замок Паланок

Один із найвеличніших замків України, що височіє на вулканічній горі заввишки близько 68 метрів. Фортеця має багаторівневу структуру – Нижній, Середній і Верхній замки, які будувалися протягом кількох століть. Замок пов'язаний із легендарною княгинею Ілоною Зріні, яка героїчно обороняла його від австрійських військ. Тут також працює музей, оглядові майданчики та тематичні експозиції.



Замок Паланок / фото Atlant Tour

Ужгородський замок

Фортеця 11 – 16 століть, розташована в самому серці Ужгорода. Замок має товсті кам'яні стіни, бастіони та великий внутрішній двір. Тут розташований Закарпатський краєзнавчий музей, де можна побачити історичні експонати, зброю та побут різних епох. Навесні територія навколо замку особливо красива завдяки цвітінню сакур.

Палац Шенборнів

Романтичний мисливський палац графів Шенборнів, побудований у 19 столітті. Архітектура споруди має символічне значення: 365 вікон – за кількістю днів у році, 52 кімнати – за кількістю тижнів. Палац оточений мальовничим парком із декоративним озером у формі серця. Тут розташований санаторій, але територія відкрита для відвідувачів.

Палац Шенборів / фото Портал ВЕТА

Невицький замок

Руїни середньовічної фортеці неподалік Ужгорода, що розташовані на пагорбі серед лісів. Замок відомий легендою про "Погану Діву" – жорстоку княгиню, яка нібито наказувала змішувати вапно з молоком матерів. Місце дуже атмосферне: кам'яні стіни, краєвиди на долину та відчуття справжнього середньовіччя.

Цікаво, що представники близько 30 країн беруть участь у збереженні руїн фортеці, розповідає Karpaty.love. На жаль, до наших днів дійшла лише одна з чотирьох веж – донджон. Збереглися також автентичний дерев'яний дах будівлі та середньовічні залізні решітки. Завдяки зусиллям волонтерів фортеця досі не перетворилася на просто купу каміння.



Невицький замок / фото Go To Rest

Хустський замок

Фортеця 11 століття, що колись була однією з найпотужніших оборонних споруд регіону. Замок розташований на горі над містом Хуст, звідки відкривається панорама на річку Тису та Карпати. До наших днів збереглися мальовничі руїни, які особливо красиво виглядають на заході сонця.

Хустський замок / фото "Карпатіум"

