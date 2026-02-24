На Закарпатті є чарівне місце з тисячолітньою історією, де жили справжні графи та точилися запеклі бої. Мова йде про стародавню фортецю Ужгородський замок. Він розташований на самій вершині Замкової гори та гордо височіє над історичним центром міста Ужгород, будучи однією з найцінніших військових історичних споруд краю, розповідає "Карпатіум".

Дивіться також Це містечко біля Гайсина ховає маловідомий палац Потоцьких: ось по що туристи туди їдуть

Чим особливий Ужгородський замок та чому його варто відвідати туристам?

Давня історія

Замок стоїть на горі понад тисячу років. Ще до його появи тут було поселення білих хорватів, а пізніше з'явився дерев'яний форт князя Лаборця. Фортеця пережила багато облог, пожеж і змін власників. Тут жили графи, відбувалися бої, а замок навіть став центром релігійного та культурного життя.

Як виглядає Ужгородський замок: дивитись відео

Незвичайна архітектура

Сучасний вигляд замку створили італійські майстри укріплень у часи родини Другетів. Замок має бастіони, рів і високі мури, раніше тут навіть стояла артилерія.

Гарні краєвиди

Замок стоїть на вершині Замкової гори, звідси відкривається красива панорама старого Ужгорода. Ідеальне місце для ваших фото.

Важливо: замок офіційно отримав особливий статус – його внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України 21 лютого 2026 року, про це розповідає Міністерство культури України. Тепер фортеця перебуває під посиленим державним захистом, що гарантує її збереження для майбутніх поколінь і відкриває нові можливості для охорони та реставрації цієї унікальної історичної пам'ятки.

Підземелля та каземати

Всередині замку є підвали та каземати, де колись ховалися люди під час нападів. Тут можна побачити старовинні знаряддя та навіть колодязь, прорубаний просто в скелі.

Дивіться також Ви точно не знали: в Україні є свій Каміно-де-Сантьяго, а його краєвиди просто зачаровують

Унікальні монети

Мініскульптурка "Легенди закарпатських замків" встановлена на бастіоні замку до 1130-річчя Ужгорода. Вона зображає персонажів місцевих легенд: чвертиню, яка нібито допомагала копати колодязь у Мукачівському замку, легендарного коня Татош, на якому літав розбійник Бриндя, та привида Білої Діви, що охороняє замкові мури, розповідає гідеса mariia_zabolotna_ в одному зі своїх відео. Експонат розташований на оглядовому майданчику бастіону.

Мініскульптурка "Легенди закарпатських замків" / фото zakarpattya24.com

Легенда про Білу Діву

За легендою, привид закоханої дівчини блукає замком, шукаючи свого коханого. Особливо цікаво слухати цю історію під час вечірньої екскурсії.

Музей всередині

У замку працює краєзнавчий музей із давніми меблями, зброєю, стародруками, монетами та іншими предметами побуту різних епох. Ще одна цікава локація поруч – це Закарпатський музей народної архітектури та побуту.

Які ще замки варто побачити мандрівникам?