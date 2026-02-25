Офіційна назва – озеро Синяк, а розташоване воно на Закарпатті. З посиланням на IGotoWorld розповідаємо про це докладніше.

Чим особливе озеро Синяк у Закарпатській області та чому цікавить туристів?

Озеро Синяк розташоване на південно-західних схилах гірського масиву Синяк поблизу Мукачева на Закарпатті. Воно лежить на висоті близько 600 – 700 метрів над рівнем моря, і має вулканічне походження, утворившись кілька тисячоліть тому.

У водоймі є дві вирви, як зазначає buvrtysa.gov.ua, і науковці вважають, що це кратери давнього вулкана, заповнені водою після активної вулканічної діяльності, яка була у Карпатах дуже-дуже давно. Нині озеро живиться водою сірководневого джерела біля підніжжя гори Синяк.

Площа водойми – близько двох гектарів. Розчинені сполуки сірки осідають тут на очерет та додають воді інтенсивного блакитного забарвлення. Що, власне, й дало назву цьому місцю.

Синє озеро вкрите торф'яним мохом і має вигляд гірського болота. Та це тільки додає йому особливого шарму й робить унікальним серед карпатських водойм.

І ще важливо знати, що через великий вміст сірководню у водоймі немає жодної живності. Буквально – жодної, тобто ні комах, ні риб, ні молюсків. З іншого боку, це сприяє тому, що фантастичний синюватий відтінок води утримується без каламуті.

У пошуках озера Синяк: дивіться відео here-again

На берегах озера розкидано безліч уламків скельної породи – свідчень давньої вулканічної активності, які можна оглянути під час прогулянки. Але зауважте, що відкритої води там майже нема.

Дістатися туди можна через місто Свалява за 20 чи 30 хвилин, звідти курсують місцеві автобуси та маршрутки. Можна і власним автомобілем – до села Синяк веде асфальтована дорога, яка відгалужується від траси М-06 і досить у хорошому стані.

Поруч з озером Синяк туристи можуть завітати до найближчих гірських селищ та насолоджуватися панорамними видами Карпат. Це місце ідеально підходить для тих, хто шукає спокою серед дикої природи та хоче побачити унікальну геологічну пам'ятку.

