Мовиться про Берегове. І з посиланням на transkarpatia.net розповімо про нього докладніше.

Берегове – термальна і винна столиця України: чому кожен турист там буде задоволеним?

Берегове розташоване у Закарпатській області всього за 5 кілометрів від кордону з Угорщиною, тобто у цьому регіоні можна відчути унікальний культурний симбіоз та особливу атмосферу. Місто це є найбільш "угорським" в Україні, а його старовинна архітектура – одна з найцікавіших.

А ще Берегове славиться як всеукраїнська столиця виноробства – завдяки неперевершеному на смак та ароматному вину. Дегустувати благородний напій тут можна у багатьох місцях – будь-хто з туристів знайде для себе улюблений вид вина. А чи винограду, який вирощують тільки тут (понад 70 сортів), адже є й можливість скуштувати різні сорти виноградного соку.

Дуже цікавий для туристів фестиваль вина та виноробства, що проходить у березні на центральній площі Лайоша Кошута. Але не по саме вино сюди їдуть люди з усіх куточків країни, адже друга родзинка Берегового – це унікальні термальні води, як зазначає facenews.ua.

Вони багаті мінералами та біологічно активними компонентами, а ще й температура їхня перевищує 20 градусів. У Береговому працюють два активні термальні комплекси – "Закарпаття" та "Жайворонок", сезон купання триває цілий рік. Тут є готелі, ресторани, кафе, винні погреби, соляні кімнати, лазні, SPA та багато іншого – варіантів відпочинку більш ніж вдосталь, причім як для дорослих, так і для дітей.

А у перервах між купаннями та дегустаціями точно варто прогулятися містом, його архітектурна спадщина вражає. Це костел Воздвиження Чесного Хреста XII століття, що є одним із найстаріших готичних храмів країни та найдавнішою кам'яною спорудою на Закарпатті. Це палац князів Бетленів 1629 року – найдавніша світська споруда міста, де сьогодні працює музей.

А ще реформатська церква, Графський двір, Міський суд, Єврейська ритуальна лазня, "горбатий" міст через канал Верке, палаци Мейгеша і Кубовіча, ба кожна вулиця тут розповідає якусь свою цікаву історію. Тож унікальний досвід та особлива атмосфера гарантовані для кожного.

