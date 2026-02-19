Речь идет о Берегово. И со ссылкой на transkarpatia.net расскажем о нем подробнее.

Берегово – термальная и винная столица Украины: почему каждый турист там будет доволен?

Берегово расположено в Закарпатской области всего в 5 километрах от границы с Венгрией, то есть в этом регионе можно почувствовать уникальный культурный симбиоз и особую атмосферу. Город это наиболее "венгерский" в Украине, а его старинная архитектура – одна из самых интересных.

А еще Берегово славится как всеукраинская столица виноделия – благодаря непревзойденному на вкус и ароматному вину. Дегустировать благородный напиток здесь можно во многих местах – любой из туристов найдет для себя любимый вид вина. Или же винограда, который выращивают только здесь (более 70 сортов), ведь есть и возможность попробовать различные сорта виноградного сока.

Очень интересен для туристов фестиваль вина и виноделия, проходящий в марте на центральной площади Лайоша Кошута. Но не по само вино сюда едут люди со всех уголков страны, ведь вторая изюминка Берегового – это уникальные термальные воды, как отмечает facenews.ua.

Они богаты минералами и биологически активными компонентами, а еще и температура их превышает 20 градусов. В Берегово работают два активных термальных комплекса – "Закарпатье" и "Жаворонок", сезон купания длится круглый год. Здесь есть отели, рестораны, кафе, винные погреба, соляные комнаты, бани, SPA и многое другое – вариантов отдыха более чем достаточно, причем как для взрослых, так и для детей.

А в перерывах между купаниями и дегустациями точно стоит прогуляться по городу, его архитектурное наследие поражает. Это костел Воздвижения Честного Креста XII века, что является одним из старейших готических храмов страны и древнейшим каменным сооружением на Закарпатье. Это дворец князей Бетленов 1629 года – древнейшая светская постройка города, где сегодня работает музей.

А еще реформатская церковь, Графский двор, Городской суд, Еврейская ритуальная баня, "горбатый" мост через канал Верке, дворцы Мейгеша и Кубовича, да каждая улица здесь рассказывает какую-то свою интересную историю. Так что уникальный опыт и особая атмосфера гарантированы для каждого.

