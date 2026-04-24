Речь идет о селе Ясиня в верховьях Черной Тисы. Со ссылкой на UkrainaIncognita рассказываем об этом подробнее.
Почему Ясиня на Закарпатье – одно из самых интересных сел в Украине?
Село Ясиня в Закарпатской области большинство путешественников знает как отправную точку на Драгобрат, но оно заслуживает значительно большего внимания. Это одно из тех мест, куда стоит ехать не только на лыжи или в горы, но и чтобы прикоснуться к интересной, хоть и немного забытой, и гордой карпатской истории.
Самая главная туристическая достопримечательность здесь – Струковская (Вознесенская) церковь, датированная 1824 годом. Это один из самых совершенных образцов гуцульского деревянного зодчества в Украине – храм с уникальным восьмигранным куполом и резным иконостасом первой половины XIX века.
В 2013 году церковь внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе серии "Деревянные церкви Карпатского региона Украины и Польши". Рядом со святыней стоит колокольня 1813 года, перенесенная сюда из другого села.
В Ясине также есть краеведческий музей, где хранят артефакты гуцульского быта и документы былого. А еще именно отсюда стартуют туристические маршруты по Свидовецкому и Черногорскому хребтам, в частности на гору Близницу в 1883 метра высотой.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Вот какое туристическое закарпатское село Ясиня и куда оттуда ходят туристы: смотрите видео pro-travel0124
И, конечно, все любители гор и лыж знают, что зимой Ясиня становится воротами к горнолыжному курорту Драгобрат, одному из самых снежных в Украине. А рядом еще есть Еврейское кладбище XIX века и костел Петра и Павла 1814 года – свидетели полиэтнического прошлого края.
Ясиня прячет в себе и особую интересную страницу истории. Именно там 8 ноября 1918 года местные жители, как рассказывает uinp.gov.ua, на многотысячном вече провозгласили воссоединение закарпатской Гуцульщины с Украиной и избрали Гуцульскую Народную Раду из 42 депутатов во главе со Степаном Клочураком.
А 8 января 1919 года – после распада Австро-Венгрии – собрание провозгласило независимую Гуцульскую республику. Это было небольшое, но настоящее государство со своим войском и органами власти. Оно просуществовало до 11 июня 1919 года, когда румынские войска по мандату Антанты оккупировали Ясиню и арестовали Раду.
Какие еще интересные туристические магниты Закарпатья стоит посетить каждому?
Рахов. Это самый высокогорный город Украины – перепад высот между самой низкой и самой высокой улицами составляет около 800 метров, от 400 до 1200 метров над уровнем моря. А в нескольких километрах в селе Деловое стоит геодезический знак географического центра Европы, определенный еще в 1887 году австрийскими географами.
Карстовый мост в Малой Угольке. Это естественная арка в известняковой скале Чур, который формировался тысячелетиями, когда Карпаты еще были морским дном. Под аркой может свободно пройти взрослый человек, а дорога к ней пролегает через один из древнейших и крупнейших буковых пралесов Европы, занесенных в список ЮНЕСКО.