Мовиться, звісно, про Чорний Черемош. З посиланням на Національний природний парк "Верховинський" розповімо про це докладніше.

Дивіться також Яке село в Карпатах називають "українськими Афінами" та з чим це пов'язано

Чорний Черемош – мекка рафтингу в Карпатах: що варто знати про цю сакральну для гуцулів річку?

"Не знати, чи то вічний шум Черемошу і скарги гірських потоків, що сповняли самотню хату на високій кичері, чи сум чорних смерекових лісів лякав дитину". Так пише Михайло Коцюбинський у "Тінях забутих предків", формуючи неповторну атмосферу повісті.

Чорний Черемош – справді рідна для гуцулів ріка. Вони споконвіку вірили в цілющу силу її води, називали її вірною річкою, яка не тільки народжується у горах, але й живе між ними та помирає, впадаючи у Прут, також на Гуцульщині.

Назва річки пішла від темних вод, що несе потік серед заліснених берегів. А ще за давньою народною традицією у гуцулів заведено називати всі північні притоки річок "чорними" – від північ, ніч. Південні притоки, відповідно, були білими. Тож Чорний Черемош можна розтлумачити як "північна притока бурхливої ріки".​

Гірська ріка Чорний Черемош: дивіться відео ElementHouseKarpaty

А ще Чорний Черемош є одним із найпопулярніших місць для рафтингу в Карпатах та важливим об'єктом екологічного туризму. Тут є траси різних рівнів складності – для кожного туриста знайдеться щось своє, будуть у захваті й любителі адреналіну, і новачки.

Як зазначає verkhovyna.life, ріка ця знана численними несподіваними поворотами річища, порогами, водоскидами, тіснинами й водовертями. Це й робить її дуже популярною для сплавів – з заувагою, що нікому на воді не можна втрачати концентрації ні на мить.

Популярним є триденний рафтинг-тур Чорним Черемошем із ночівлею в кемпах. І мовиться не тільки про сплав річкою, але й про пішохідні прогулянки до злиття Чорного і Білого Черемошу. Це особливе місце, де, за переказами, до сходу сонця злітаються з Чорногори найдужчі орли полоскати свої дзьоби та крила.

Краєвиди Карпат і Чорний Черемош: дивіться відео crazy_owls22

Також можна піднятися на хребет Кострич, звідки відкривається захоплива панорама на Карпати. Центральним туристичним центром, початком маршрутів, тут є Верховина. І, звісно, ще Яремче з водоспадом Пробій та сувенірними ринками.

Чорний Черемош часто називають найекстремальнішою річкою України та меккою для любителів активного відпочинку. Водночас це місце, де можна доторкнутися до живої гуцульської культури, відчути силу води та зрозуміти, як ця ріка надихнула Михайла Коцюбинського на створення його шедевра.

Які ще річки України варто побачити на власні очі кожному?