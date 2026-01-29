А мовиться тут про Дністер. І з посиланням на karpaty.info розповідаємо про нього докладніше.

Каньйон, Заліщики, Бакота: які скарби показує найглибша річка України?

Найглибшою річкою України є Дністер, який протікає через західну частину країни й має максимальну глибину до 40 метрів на деяких ділянках. Довжина річки при цьому 1362 кілометри, з яких 925 – на території України, як зазначає dnister.meteo.gov.ua.

На річці цій багато й туристичних цікавинок. Найперше, про що слід сказати – це унікальний Дністровський каньйон, глибина якого становить від 80 до 200 метрів. А це робить його одним із найбільш дивовижних природних об'єктів України.

Каньйон простягається на 250 кілометрів уздовж Дністра з глибиною у 130 – 160 метрів та шириною від 0,5 до 3 кілометрів. Ширина, власне, річища тут сягає 100 – 300 метрів. Каньйон виник від "впертості" Дністра, що прорізав собі шлях крізь товщу вапнякових порід упродовж мільйонів років.

Окрім насолоди фантастичними краєвидами, туристи можуть вдатися до різних маршрутів для сплаву. До прикладу, дводенний маршрут Устечко – Заліщики – Городок на 43 кілометри дозволяє побачити мальовничі локації з бонусом у формі Джуринського водоспаду та палацу баронів Бруницьких.

Для досвідчених туристів є потужний 5-денний сплав за маршрутом Заліщики – Хотин загальною протяжністю у 105 кілометрів. Ночувати пропонують у селищах Дорошівці, Горошова, Рашків та Брага.

До слова, Заліщики – невелике містечко на Тернопільщині на березі Дністра – якраз друга особлива перлина, яку недарма прагнуть побачити мало не всі туристи, що відвідують регіон. Воно розташоване у найвужчому місці Дністровського каньйону.

Містечко славиться мальовничими краєвидами на каньйон та пропозиціями для активного відпочинку. Туристи використовують Заліщики як відправну точку для водних прогулянок, а також для пішохідних уздовж берегів Дністра.

І, нарешті, згадаємо про Бакоту. Це унікальна локація на Дністрі, яка частково затоплена водами Дністровського водосховища і часто зветься українською Атлантидою. Стародавнє село Бакота зникло з карт після будівництва ГЕС, але залишилася затока з неймовірними краєвидами.

Водні прогулянки Бакотською затокою на катері чи теплоході – це чудова можливість побачити Бакоту та Дністровський каньйон з особливого ракурсу. Тут туристи можуть відвідати цікаві історичні та природні місця, доступ до яких із суші обмежений або вони частково затоплені.

