Нарциси – це ніжні білі, або ж жовті дзвіночки весни, які нагадують маленькі сонечка на землі. Вони зачаровують ароматом, випромінюють чистоту та красу, а їхні квіткові поля схожі на ковдру з м'яких промінців світла. І вже зовсім скоро, навесні, ми зможемо милуватися їхнім цвітінням. Але щоб прогулянка була комфортною та безпечною, варто знати всі важливі поради. У цьому нам допоможе "Карпатіум".

Дивіться також Що це за маяк у Карпатах і як звідти побачити "море", що так захоплює туристів

Долина нарцисів: де розташована?

Долина нарцисів розташована у селі Кіреші, за 6 кілометрів від Хуста, на висоті лише 200 метрів над рівнем моря, тому сюди легко дістатися і помилуватися квітами без довгих гірських походів.

Як виглядає долина нарцисів: дивитись відео

Коли починається сезон цвітіння?

Нарциси починають квітнути наприкінці квітня, а пік розквіту припадає на 10 – 15 травня. Саме тоді долина перетворюється на білосніжне море квітів – ідеальний час для фото та прогулянок.

Коли цвітуть нарциси / фото Canva

Скільки коштує вхід на територію?

Вхід на територію платний, приблизно 100 гривень з дорослої людини, зазначається на сайті "Карпатський біосферний заповідник", але точну суму варто уточнити перед відвідуванням. Погода на Закарпатті може бути непередбачуваною, тому також слід стежити за прогнозом, щоб потрапити на справжнє свято нарцисів.

Дивіться також Це містечко біля Гайсина ховає маловідомий палац Потоцьких: ось по що туристи туди їдуть

Про що важливо знати?

Нарциси – рідкісна квітка, занесена до Червоної книги України, тому не зривайте їх і не топчіть! Окрім квітів, на території заповідника можна побачити близько 500 видів рослин, 104 види птахів і навіть стадо карпатських буйволів, що допомагають зберігати екологічний баланс. Поруч із Долиною також є цікаві локації для прогулянок: Хустський замок, Карстовий міст, ферма плямистих оленів та страусина ферма.

Що варто знати туристам про цвітіння сакури?