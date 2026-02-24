Щороку на початку весни усіх турбує одне питання – коли в Ужгороді зацвіте сакура? Тож 24 Канал розповідає, коли очікувати на рожеві квіти і чому подорож варто бронювати вже.

Звідки в Ужгороді взялися сакури?

Сакури в Ужгороді з'явилися ще у 1920-х роках, коли регіон перебував у складі Чехословаччини. Як пише Dyvo, у цей період активно розбудовували мікрорайон Галагов, однак коли діло дійшло до центру міста, то виникли певні труднощі. Річ у тому, що біля річки ґрунт був дуже заболочений, а тому рослини тут не приживалися. Тоді й вирішили привезли японські вишні з Відня, яким такі умови підійшли.

Та є ще кілька версій появи сакур в Ужгороді:

у 17 столітті їх в Відня привіз граф Другет;

місцеві мешканці вкрали саджанці у японських послів, які приїхали до австрійського імператора Франц Йосиф І з дарунками.

Коли в Ужгороді цвітуть сакури?

Зазвичай сакури починають квітнути у другій половині квітня – на початку травня. Однак все залежить від погоди, а тому квіти можуть з'явитися раніше або пізніше. Якщо на початку весни погода тепла, то на перший цвіт варто чекати вже після 10 квітня. Пік цвітіння припадає на 18 – 25 квітня і триває тиждень – два.

Якщо ж початок весни виявиться холодним, то сакури можуть розквітнути аж на початку травня. Щоб не пропустити цей період, варто моніторити місцеві групи у соцмережах.



Сакури в Ужгороді / Фото Emigrand

Де саме шукати сакури в Ужгороді?

Район Галагов (вулиці Бращайків, Ракоці та площа Бачинського) – це справжній рожевий епіцентр. Тут архітектура міжвоєнного модернізму ідеально підкреслює ніжний колір квітів.

– тут сакури межують з липовою алеєю.

– тут сакури межують з липовою алеєю. На вулиці Довженка ростуть найгустіші дерева, цвіт яких опускається аж до землі, створюючи рожеві тунелі.

ростуть найгустіші дерева, цвіт яких опускається аж до землі, створюючи рожеві тунелі. Найстаріша і найвідоміша алея сакур висаджена на вулиці Капітульній.

Щоб уникнути натовпу туристів – вулиця Митна.

Чому поїздку в Ужгород треба бронювати вже?

У період цвітіння сакур ціни на проживання в Ужгороді сильно зростають, а готелі розпродують всі номери ще у лютому – березні. Квитки на потяги теж розлітаються як свіжі пиріжки. Тому щоб точно побачити сотні рожевих дерев, варто вже почати планувати поїздку на кінець квітня – початок травня. Навіть якщо ви не застанете пік цвітіння, то все одно зможете гарно провести час, адже Ужгород – це не лише сакури.



Рожеві дерева в Ужгороді / Фото Dyvo

Найгарніші локації світу з цвітом сакур: де їх шукати?

Цвітіння сакур можна побачити не тільки в Ужгороді. Найпопулярнішим місцем, щоб помилуватися японськими вишнями, є Кіото. Тут дерева починають квітнути ще наприкінці березня. Місцеві мешканці і туристи з усього світу збираються під сакурами і влаштовують пікніки. Найгарніші види відкриваються у парку Маруяма.

Весною діловий Вашингтон також стає ніжно-рожевим. Ще у 1912 році мер Токіо подарував місту сакури, які досі тішать людей своїм цвітом. Сакури квітнуть і в романтичному Парижі та похмурому Стокгольмі.