Гідеса, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @vintagekyivguide, поділилася цікавими локаціями, які варто побачити у Мукачеві.
Куди піти у Мукачеві?
Гідеса радить почати знайомство з Мукачевом з центральної площі. Тут можна побачити драматичний театр, історія якого тягнеться ще з 1899 року, а також Ратушу, збудовану у 1904 році в стилі неоготики і з елементами угорської сецесії. Також варто завітати в картинну галерею, де зараз триває виставка Антона Секереша. Його сонячні і яскраві роботи нагадують про тепле літо у ці морозні дні.
Неподалік можна побачити нещодавно відреставрований Угорський дім, який розташований в колишній будівлі банку. Тут є не тільки картинна галерея, а й музей грошей, старовинний банківський сейф тощо.
Наступна зупинка – палац князів Ракоці 17 століття. Колись це була князівська літня резиденція, яку через колір фасаду називали "Білий палац". Зараз тут працює художня школа, а вхід вільний.
Для перерви на каву гідеса радить завітати у кондитерську "Бондаренко" на вулиці Латоричний двір. Після того можна завітати у Реформаторський храм і костел святого Мартина. We.org радить запланувати візит у "Медовий будинок", який відкрила сім'я бджолярів. Тут можна побачити справжній вулик з бджолами, які живуть за прозорими стінами, а також зразки меду з 27 країн світу.
Багато гуляйте місто і підіймайте голову догори, щоб роздивитися красиві фасади будинків,
– наголосила гідеса.
Гідеса розповіла, куди піти у Мукачеві: відео
Які ще цікаві локації подивитися в Україні?
В Україні є власний паломницький маршрут, який часто порівнюють із відомим іспанським шляхом Каміно-де-Сантьяго – Каміно Поділля. Його довжина становить 250 кілометрів, а простягається маршрут від Вінниці до Кам'янця-Подільського. Маршрут повністю облаштований для паломників, а кожні 20 – 30 кілометрів є місця для ночівлі.
Користувачка тіктоку розповіла про локацію на Закарпатті, яка нагадала їй італійське озеро Комо. Мовиться про пансіонат "Чорна гора" у Виноградові, на території якого є озеро, оточене деревами і скелею.