Весна в Карпатах – це особливий період, коли гори прокидаються після зими, а схили вкриваються ніжним фіолетовим килимом крокусів, розповідається в IZKI.

Де і коли можна побачити цвітіння крокусів у Карпатах цієї весни?

Саме на початку весни можна побачити одне з найкрасивіших природних явищ українських гір – масове цвітіння крокусів. Терміни цвітіння залежать від висоти місцевості та погодних умов.

Цвітіння крокусів / фото Canva

У низинних районах Закарпаття перші квіти зазвичай з'являються наприкінці березня – на початку квітня. У передгір'ях сезон триває до середини квітня, а на високогірних полонинах Свидовця чи Чорногори крокуси можуть квітнути навіть до початку травня. Водночас період цвітіння недовгий, приблизно один – два тижні, тому мандрівникам радять планувати маршрути одразу на кілька локацій різної висоти.

Серед популярних місць, де можна побачити квітучі крокуси: околиці Колочави, Вільшанське водосховище, дендропарк "Березинка", гірські полонини Драгобрата та Свидовця, а також маршрути Чорногірського хребта, зокрема район гори Піп Іван. На високогір'ї квіти з'являються пізніше, але й тримаються довше, особливо після сніжної зими. Також, як розповідає Вадим Грінько у своєму відео в тік тоці, найбільше крокусів ви побачите саме на полонинах Кукул та Боржава.

Не зривайте квіти! Найкращий спосіб насолодитися природним дивом – це спостерігати, фотографувати та дбайливо ставитися до гірських екосистем.

Де та коли цвітуть інші квіти?