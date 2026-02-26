Одне невелике мальовниче містечко на пагорбі в Італії відоме своїми панорамними краєвидами та багатою історією. Але останнім часом приваблює туристів із зовсім іншої причини, а саме надзвичайно вузьким провулком, який фактично неможливо пройти більшості людей, розповідає Mirror.

Де розташований один з найвужчих провулків Європи?

Йдеться про алею на Via Francesco Lunerti, ширина якої в найвужчому місці становить лише 38 сантиметрів, після чого вона розширюється до 43 сантиметрів. Місто Ріпатрансоне розташоване в провінції Асколі-Пічено регіону Марке в центральній Італії.

Місто славиться середньовічною забудовою, архітектурою епохи Ренесансу та бароко, а також захопливими краєвидами на навколишні долини. Проте саме вузький провулок став справжньою сенсацією після того, як набув популярності в соціальних мережах. Тепер туристи приїжджають сюди спеціально, щоб побачити його на власні очі.

Є місця, які просто варто побачити, а є ті, які ви обов'язково повинні відвідати, подорожуючи Італією – і це місто саме з таких. Його вулиці настільки вузькі, що водіям інколи доводиться складати бокові дзеркала, якщо вони наважуються проїхати,

– пише відгук один з туристів на платформі TripAdvisor.

Провулок має офіційне підтвердження від місцевого туристичного офісу та спеціальний вказівник, щоб відвідувачі могли легко знайти його неподалік Piazza XX Settembre та Via Margherita. Спочатку це був звичайний службовий прохід між двома середньовічними будинками. Однак із часом через перебудови та розширення споруд простір між ними звузився, що й призвело до появи однієї з найвідоміших пам'яток міста.

Втім, Ріпатрансоне – це значно більше, ніж просто вузька вуличка. Місто розташоване між долинами струмка Меноккія та річки Тезіно й вважається одним із найстаріших і найважливіших центрів провінції.

Краєвиди містечка / фото TripAdvisor

Його історичний центр має середньовічне планування, а будівлі та аристократичні палаци простягаються приблизно на кілометр із півночі на південь. Райони міста наповнені вузькими вуличками, які виходять на невеликі площі з характерними архітектурними деталями та затишними куточками.

