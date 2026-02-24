Мовиться про Маунт Вічепруф у штаті Вікторія, що в Австралії. З посиланням на visitmelbourne.com розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також 5 фактів про Австралію, після яких ви захочете негайно зібрати валізу

Чому пікнік на вершині Маунт Вічепруф приваблює тисячі туристів з усього світу?

Ця гора височіє лише на 43 метри над навколишньою рівниною – для порівняння, це висота приблизно 14-поверхового будинку. Звісно, все це робить гору об'єктом для жартів, але й об'єктом туристичної цікавості водночас.

Назва гори – Маунт Вічепруф, розташована вона в австралійському штаті Вікторія. Пологий підйом заважає визначити, де саме гора починається, але туристів більше цікавить вершина – там дбайливо обладнали зону для пікніка з безплатним електричним барбекю, туалетами та інформаційними табло.

Назва Вічепруф походить від місцевого терміну аборигенів witchi-poorp, що означає "трава на пагорбі" – і справді, гора більше нагадує великий пагорб, вкритий травою. Містечко Вічепруф, розташоване на південно-західних схилах гори, засноване у 1875 році, хоча ще у 1840-х тут з'явилася залізнична станція, як вказує onlymelbourne.com.au.

Маунт Вічепруф загалом є гранітним виступом, що виник багато тисяч років тому. На горі зростає унікальна флора – понад 100 місцевих рослин, а особливе значення мають Acacia Implexa – акація, що природно росте на гранітних виходах, та Correa Glabra зі зеленими квітами восени.

Ось який вигляд має гора Маунт Вічепруф в Австралії: дивіться відео harmlessdrone

Це заповідна територія, що пропонує відвідувачам не тільки унікальну флору та цікаві скельні формації, а й оглядовий майданчик з чудовими експансивними краєвидами на навколишні рівнини штату Вікторія – це справді щось особливе.

Навколо гори проходять пішохідний та велосипедний маршрути, під час яких можна побачити Wycheproof Sale Yards – велетенський центр продажу овець. Містечко також славиться гостинністю у стилі австралійської глибинки, затіненою історичною алеєю перцевих дерев із "театральною" назвою Broadway, та чудовим парком.

Цікавий факт: ця місцевість ще знана у науковому світі за унікальну геологічну речовину вічепруфіт (wycheproofite), ексклюзивну для регіону. Це рідкісний і красивий мінерал блідо-рожевого кольору.

Які ще цікаві географічні об'єкти світу варто відвідати туристу?