24 Канал розповідає цікаві факти про Австралію, після яких ви точно захочете відвідати цю віддалену країну.

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Цікаві факти про Австралію

Стиль життя австралійців дуже відрізняється від українського. Люди у цій країні більше часу приділяють тому, щоб просто жити, а не працювати. Місцеві мешканці нікуди не поспішають, не перепрацьовують, люблять багато відпочивати. Більшість австралійців ведуть здоровий спосіб життя – рано встають, багато бігають, займаються серфінгом. Тут майже всі займаються йогою, кросфітом або пілатесом.

Океан – це важлива частина життя австралійців. Вони купаються у ньому вранці, а ввечері йдуть на прогулянку набережною. Словом, життя у цій країні вирує у зовсім іншому темпі.



Пляж в Австралії / Фото Nathan Cowley, Pexels

В Австралії розташовані найстаріші у світі дощові ліси. Так, ліс у Національному парку Дейнтрі, що у штаті Квінсленд, має вже понад 135 мільйонів років. Колись цим лісом ходили динозаври, а тепер помилуватися унікальною природою може кожен охочий.



Місцевість, яка пам'ятає динозаврів / Фото Ames B

У Австралії розташований Великий Бар'єрний риф, який є найбільшим кораловим рифом у світі. Його видно навіть з космосу. Великий Бар'єрний риф простягається на понад 2300 кілометрів уздовж узбережжя Квінсленду. На рифі мешкають понад 150 видів різноманітних риб. Це ідеальне місце для дайвінгу та снорклінгу, адже яскравий підводний світ вражає навіть досвідчених мандрівників.

Цікаво, що Великий Бар'єрний риф є природним бар'єром – він захищає австралійське узбережжя від сильних вітрів.



Кораловий риф в Австралії / Фото Francesco Ungaro, Pexels

А ще в Австралії виготовляють одне з найсмачніших вин у світі. У штатах Південна Австралія, Вікторія та Новий Південний Уельс є виноробні світового рівня. Під час мандрівки Австралією, обов'язково варто забронювати тур у виноробню з дегустацією. Через мінливий клімат австралійські вина мають доволі незвичний смак, а тому їх точно варто скуштувати.

І ще один цікавий факт про Австралію, який зацікавить туристів, – це протилежні пори року. Оскільки материк розташований у Південній півкулі, то пори року тут інші. Літом вважається період з грудня по лютий, а зимою – з червня по серпень. Можна полетіти в Австралію на зимові свята, щоб потрапити у справжнє літо. Однак, якщо не любите сильної спеки, то краще обирати осінь або весну.