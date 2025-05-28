24 Канал розповідає 10 цікавих фактів про Японію, які стануть в пригоді усім, хто збирається у цю країну. Деякі з цих фактів здивують навіть бувалих мандрівників.

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Цікаві факти про Японію, які знадобляться туристам

1. Японія може похвалитися найпунктуальнішими поїздами у світі. Система високошвидкісних залізничних ліній у Японії називається "сінкансен". В середньому потяги тут запізнюються менше, як на 1 хвилину. Якщо потяг виїжджає зі станції з запізненням, то у пасажирів перепрошують у гучномовець. Цей факт важливо врахувати тим, хто планує відвідати Японію.

2. У Японії на кожному кроці стоять торгові автомати. Що цікаво, купити у них можна не лише батончики чи напої. У них є все – парасольки, футболки, гарячі страви, косметика тощо. Це дуже зручно для туристів, адже купити потрібну річ можна навіть у віддаленому селі.

До речі, торгових автоматів у Японії аж 4 мільйони, це по одному на кожні 30 людей.



Торгові автомати у Японії / Фото Alex Garbet, Pexels

3. Для бюджетних туристів у Японії існує особливий вид недорогого житла – готелі-капсули. Щоправда, людям з клаустрофобією краще не обирати такий нічліг, адже місця у них дуже мало. Туристам пропонується невеликий бокс з ліжком і розетками. Усе дуже лаконічно.

4. У Японії популярними є ресторани з автоматизованим обслуговуванням, що стане справжнім відкриттям для інтровертів. У таких закладах не треба ні з ким спілкуватися і думати про мовний бар'єр. Страву можна замовити у терміналі на вході, а згодом замовлення виїде на стрічці, або ж його передадуть через автоматичне вікно.

5. На вулицях Японії складно знайти сміттєві урни, та при цьому тут панує ідеальна чистота. Туристам це може здатися дивним, адже куди подіти папірець від цукерки чи шкірку від банана? Насправді японці носять з собою пакетики, складають сміття у них і весь день носять з собою. Ввечері вони приносять сміття додому, сортують і здають на перероблювання. Саме тому в Японії практично нема звичних для нас сміттєвих баків на кожному розі.

6. Ще однією особливістю Японії є тематичні острови. Наприклад, острів Окуносіма вважається островом кроликів, а Аосіма – котів. Колись котів завезли на острів, щоб боротися з гризунами, а згодом тварини розмножилися і стали справжніми господарями цієї маленької землі. Зараз тематичні острови Японії є дуже популярними серед туристів.



Острів котів у Японії / Фото з Вікіпедії

7. Японці готують їжу відповідно до сезону. Наприклад, весною популярними є десерти з сакурою, влітку заведено їсти холодну локшину, восени – страви з каштанів, а взимку – теплі набе-супи. У ресторанах меню також змінюється відповідно до сезону. Це чудова причина відвідати Японію кілька разів і скуштувати її різноманітну кухню.

8. Японія – це ідеальний напрямок для туристів, які шукають поєднання сучасних мегаполісів та красивої природи. Тут можна побачити величні хмарочоси, активні вулкани та альпійські пейзажі. Недаремно Японію називають країною контрастів.

9. Ввічливість – це спільна риса всіх японців. Працівники кланяються відвідувачам, у чергах всі стоять чітко, а в метро навіть у час пік панує порядок.

10. Про японські туалети чули вже, мабуть, всі. Однак вони дійсно є справжнім технологічним дивом. Тут і підігрів сидіння, і вмонтоване біде, і навіть музика для приватності. Японці дійсно знають, як забезпечити найкращий комфорт.

Насправді цікавих фактів про Японію є значно більше, однак, аби відчути цю країну та її культуру, варто хоча б раз її побачити.