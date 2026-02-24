У південній частині Норвегії, на глибині близько 5,5 метра під поверхнею моря, розташований Under – найбільший у світі підводний ресторан і одна з найнеординарніших туристичних локацій країни, розповідає Visit Norway.

Як виглядає найбільший у світі підводний ресторан?

Проєкт створено відомим архітектурним бюро Snohetta, а сам заклад відзначений зіркою гіда Michelin Guide. Ресторан розташований приблизно за півтори години їзди від міста Крістіансанд, яке має міжнародний аеропорт і поромне сполучення з Данією, а також залізничні маршрути до Осло та Ставангер.

Як виглядає ресторан: дивитись відео

Сам заклад розташований у прибережному районі Боли (Baly) муніципалітету Ліндеснес – найпівденнішій точці країни. Приміщення площею близько 500 метрів квадратних може прийняти до 90 гостей. Завдяки масивному панорамному вікну відвідувачі спостерігають морське життя просто під час вечері: від зграй риб до хвиль, що розбиваються об поверхню океану зверху.

Архітектура, інтер'єр та висока кухня зробили ресторан світовою сенсацією: журнал Forbes назвав його одним із найвидатніших ресторанів сучасності. Досвід, що змінюється з кожним сезоном. Будівлю спроєктовано так, щоб вона витримувала сильний тиск води, хвилі та суворий клімат.

Заклад ззовні / фото TripAdvisor

Всередині панує тепла атмосфера з оздобленням із місцевого дуба, а світло й кольори змінюються залежно від погоди, пори року та часу доби, створюючи щоразу нові враження. Кухню очолює шеф-кухар Бернт Сетре, який робить акцент на локальних інгредієнтах Півдня Норвегії. Після оновлення концепції у 2024 році ресторан пропонує сезонне сет-меню з 10 – 12 страв, зберігаючи головну ідею – поєднання гастрономії з природою.

Заклад всередині / фото TripAdvisor

Український блогер і журналіст Антон Птушкін мав можливість поспілкуватися з головним шеф-кухарем цього унікального закладу Under, про це він розповів в одному своєму відео на ютубі. За його словами, тим, хто мріє провести тут вечір, варто подбати про бронювання заздалегідь, адже столики часто розписані на кілька місяців наперед. Щодо вартості, мінімальна ціна вечері стартує приблизно від 500 доларів.

Страви у ресторані / фото TripAdvisor

Що ще подивитися поруч?

Під час поїздки варто відвідати Маяк Ліндеснес – найстаріший маяк країни, розташований на мальовничому узбережжі. Також неподалік є містечко Мандал із традиційними білими дерев'яними будинками, вузькими вуличками та одними з найкращих пляжів регіону.

