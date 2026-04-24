Йдеться про Іскію – острів неподалік Неаполя, куди паромом можна дістатися за годину, пише Travel Off Path. Тут немає такої розкоші і гламуру як на Капрі, проте острів подарує тишу та дуже красиву природу.

Читайте такаж Досить вже їхати в Амальфі: 5 міст Середземномор'я, які запам'ятаються назавжди

Чим особлива Іскія?

Іскія більша за Капрі, але досить компактна, тому її вистачить часу дослідити за кілька днів. На острові живе понад 60 тисяч людей, а життя тут дуже розмірене – з невеликими прибережними містечками, гірськими селами та мінімальною туристичною метушнею.

Острів відомий термальними джерелами, а також горою Епомео – сплячим вулканом із краєвидом на Неаполітанську затоку. Пляжі тут різні – від піщаних до кам’янистих бухт.

Знайомство з островом можна почати вже з порту Іскія – головної транспортної точки і жвавого центру з магазинами, набережною та історичними вулицями.

Неподалік розташований Арагонський замок – одна з найвідоміших локацій острова. Фортеця стоїть на окремому скелястому острівці, з’єднаному з сушею дамбою, і має неймовірний вигляд на заході сонця.



Острів Іскія вражає красою / Фото Pinterest

Одне з найатмосферніших місць – Сант-Анджело. Це тихе село без автомобілів, з пастельними будинками, що спускаються до води.

У Форіо вже більше настрою – тут помітний активний рух людей і дуже красиві заходи сонця. Тут розташована церква К’єза-дель-Соккорсо на мисі, яка додає пейзажу особливого шарму. Поруч – одні з найкращих піщаних пляжів острова, зокрема Чітара та К’яйя.



Любителям природи радять приїхати у Серрара-Фонтана – тихе гірське село, звідки починаються маршрути на Епомео. Це вже інша Іскія – без туристичного шуму, з вузькими вуличками та старовинною атмосферою.

Попри популярність регіону Кампанія, Іскія набагато доступніша за Капрі. Тут не лише набагато дешевше житло і їжа. Острів значно більший за розміром, менш переповнений та краще підходить для тривалішого відпочинку.

Початок подорожі на Іскію розпочнеться з Неаполя, який відомий своєю архітектурою, кухнею та культурою, зокрема піцою, сфольятеллою та ромовою бабою, пише In Journal. Також туристам радять відвідати влітку Флоренцію та Мілан.

Флоренція славиться Дуомо Санта-Марія-дель-Фйоре, галереєю Уффіці та гастрономічною різноманітністю, тоді як Мілан – це місто моди з визначними пам'ятками, такими як Пьяцца дель Дуомо та театр Ла Скала.

Який ще острів Італії вартий уваги?

Сицилія в Італії, з сімома об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, є одним з найкращих середземноморських напрямків для відпочинку.

Острів пропонує вражаючі природні ландшафти, пляжі, найвищий діючий вулкан Етна, а також багату культурну спадщину з давньогрецькими руїнами та бароковими містами.

Саме за Етну туристи люблять Сицилію найбільше, відзначаючи, що це настільки захоплива локація, що заслуговує того, щоб побачити її хоча б раз у житті.