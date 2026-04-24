Гельсінкі відомий не лише своєю архітектурою на поверхні, а й масштабною підземною інфраструктурою, яка простягається під усім містом. Тут розташовані укриття, транспортні вузли, культурні простори, спортивні комплекси та навіть місця для відпочинку й розваг.

Багато з цих об'єктів активно використовуються у повсякденному житті, роблячи підземний простір повноцінною частиною міської системи. Загалом під містом налічують близько 10 мільйонів кубометрів підземних просторів і сотні різних об'єктів, що постійно функціонують. З посиланням на Helsingin kaupunki та This is Finland розповідаємо найцікавіші деталі.

Які локації можна знайти під землею в Гельсінкі?

Музейні та культурні простори

Підземні зали, як-от Amos Rex, стали відомими мистецькими майданчиками, де сучасне мистецтво інтегроване в міський простір. Також значна частина Musiikkitalo розташована під землею та об'єднує концертні зали, репетиційні простори й навчальні аудиторії.

Планування підземного простору / фото Mistosite

Релігійні та архітектурні об'єкти

Temppeliaukio Church, відома як "церква в скелі", є одним із найпопулярніших туристичних місць, видовбаних безпосередньо в гранітній породі. Унікальність міста в тому, що будівництво в скелі стало частиною міського планування ще з середини 20 століття.

Спорт і розваги під землею

У місті працюють підземні спортивні комплекси, зокрема басейни, фітнес-зали та навіть картинг-траси, як у Formula Center Helsinki. Також популярністю користуються підземні ігрові простори, де дитячі майданчики працюють цілий рік незалежно від погоди.



Спортивна локація / фото Mistosite

Транспорт і міська інфраструктура

Основа підземного міста – це метро та тунелі, зокрема система Helsinki Metro, яка проходить під десятками районів і поєднує місто в єдину мережу. Багато станцій спроєктовані так, щоб у разі потреби виконувати також функцію укриттів.

Helsinki Metro / фото TripAdvisor

У Гельсінкі підземні простори не є закритими або "резервними", вони активно використовуються щодня. Тут працюють спортзали, басейни, паркінги, репетиційні зали та навіть пішохідні переходи між будівлями в центрі міста. Така модель дозволяє підтримувати інфраструктуру в робочому стані та робить простори знайомими для мешканців.

