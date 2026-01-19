"Це була неймовірна пригода": чому столиця Лапландії – це ідеальне місце для північного сяйва

Зацікавила локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Що робить відпочинок у Лапландії таким незабутнім?

Тревел-журналістка Хейлі Мінн вирушила у Рованіємі, Фінляндія, щоб відчути справжній арктичний холод і побачити північне сяйво. Температура там опускалася до – 35 градусів, і навіть багатошаровий одяг не рятував від морозного вітру. Проте Хейлі не злякалася: вона одягла термокомбінезон, шкіряні штани, дві пари рукавичок, шарфи, термошкарпетки та стьобане пальто, і вирушила назустріч пригодам.

Її подорож почалася з знайомства з хаскі на фермі: незважаючи на холод, собаки були енергійними і весело бігали, а Хейлі отримала велику порцію щастя від мокрих поцілунків від цуценят. Спочатку катання на санках довелося скасувати через морози, але її настрій не зіпсувався, адже навіть коротка прогулянка на снігоходах подарувала казкові зимові пейзажі з засніженими деревами.

У селі Санта-Клауса журналістка зустріла самого Санту та його північних оленів, а потім скуштувала місцеву кухню – суп з лосося, сосиски та традиційні десерти з імбирного печива. Особливим моментом став тур на північне сяйво: холодне, чисте повітря зробило світло неймовірно яскравим і чітким, а сяйво танцювало над небом у всій своїй красі.

Хейлі розповідає, що попри екстремальні морози, досвід був того вартий.

Це була неймовірна пригода, а морозні температури лише додавали чарівності зимовим пейзажам і робили кожен момент особливим,

– говорить вона.

Туристи на платформі Quora радять уникати Лапландії з середини червня до середини серпня – у цей період величезні "хмари" комарів можуть зіпсувати будь-яку поїздку. Але до та після цього сезону регіон стає справжнім раєм для мандрівників: тут відкриваються пішохідні маршрути через гори та фіорди Норвегії, узбережжя Північного Льодовитого моря і фінську частину Лапландії.

Рованіємі у Фінляндії / фото Вікіпедії

Ви зможете побачити північних оленів, що вільно блукають навколо, а також спробувати місцеву риболовлю у великих північних річках. Північне сяйво не обмежується зимовим сезоном, адже його можна спостерігати цілий рік, поки є темна ніч, а найкращий шанс побачити сяйво часто випадає восени перед першим снігом.

Хмарність залишає все на удачу: інколи вогні танцюють яскраво й незабутньо, а інколи ховаються за хмарами. Тому Лапландія завжди залишається загадкою, яка робить поїздку особливо захопливою.